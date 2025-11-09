A szövetkezetiség máig kiaknázatlan esély a baloldalnak

Ha a baloldal egyes képviselői olykor rászánják magukat, hogy valamilyen antikapitalista jövőképet vázoljanak fel, szívesen hivatkoznak a ma létező szövetkezetekre. Ez egy jó, működő minta, ki lehet belőle indulni. Kollektív jellegű tulajdonforma, jó esetben demokratikus belső döntéshozatal. A valóság mégsem igazolja, hogy a szép számban működő mai szövetkezetek igazi alternatívát jelentenének a tőkés piacgazdasággal szemben. Vagy csak nem vesszük komolyan a bennük rejlő lehetőségeket? A témáról Feitl István történészt, a Politikatörténeti Intézet nyugalmazott főigazgató-helyettesét faggattuk, aki nemrég publikált izgalmas áttekintést a szövetkezetiségről a Mérce oldalán.