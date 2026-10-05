Fatvával akadályozzák a színházépítést Mostarban

Salem Dedović helyi mufti vallási rendeletet adott ki a kulturális központ munkálatai ellen, kötelező érvényt követelve a világi hatóságoktól. Ivan Vukoja igazgató szerint az elöljáró valótlan vádakkal állt elő, s ezzel a boszniai jogrendet is veszélyezteti.