Salem Dedović helyi mufti vallási rendeletet adott ki a kulturális központ munkálatai ellen, kötelező érvényt követelve a világi hatóságoktól. Ivan Vukoja igazgató szerint az elöljáró valótlan vádakkal állt elő, s ezzel a boszniai jogrendet is veszélyezteti.
A lázadók átvették az ellenőrzést a Kínával határos régió nagy része felett.
A tartsd oda a másik orcádat is keresztény elve ebben a térségben a gyengeség jele, itt a mózesi törvények uralkodnak – állította Salamon Márton László, a Tel-Aviv-i Román Kulturális Intézet igazgatója.
Meggyilkolt tisztviselők miatt lett céltáblává az etióp elnök népcsoportja az ország nyugati részében. Eközben délen idén már egymilliónál többen menekültek el otthonaikból.
Három éve kezdődött Szíriában az immár polgárháborúként tomboló konfliktus. Az etnikai, vallási színezettel, számos nemzetközi résztvevővel bővült válságnak katonai megoldása aligha lehet, azonban a diplomáciai rendezés is kudarcba fulladt. A nemzetközi közösség mintha Ukrajna fényében elfeledkezett volna a közel-keleti országról.
A világ legfiatalabb országának szemben álló vezetői tárgyalóasztalhoz ültek Addisz-Abebában ellentéteik rendezéséről - írja az Afriport.hu. A küldöttségeket a dinka nemzetiségű Salva Kiir elnök és politikai riválisa, a nuer Riek Machar volt alelnök vezeti az etióp fővárosban.