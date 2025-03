50 milliárdos is lehet a kár Etyeken

Akár az 50 milliárd forintot is elérheti az etyeki Korda filmstúdióban keletkezett kár. A Népszava úgy tudja, szabálytalan hegesztés okozta a tüzet, melyben a világszínvonalú lámpapark és rengeteg különleges technikai berendezés is megsemmisült. A vizsgálat hetekig is eltarthat. A produkciós cég egy korábbi forgatásán a Mafilm fóti Huszárik filmstúdiója égett le.