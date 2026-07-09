A sorozat egyik epizódja után kapott jelölést a legjobb operatőri munka kategóriájában.
Valahogy meg kellene bocsátanunk. Nem élhetünk fojtogató haragban élethosszig. Akkor lehetünk többek a fideszes pártosságnál (fontos árnyalat a fideszes választósághoz képest, ami szintúgy ezerszínű), ha nem a másik magyar ellen, hanem vele együtt tudunk elfogadó és emberséges világot teremteni magunk köré.
Angus Cloud 25 évesen, családja kaliforniai otthonában hunyt el.
A tornaterem ajtaján, ahova délutánonként alak-formálni járunk, ott a figyelmeztetés: „Lépj ki a komfort-zónádból! Nem feladni, amikor kényelmetlen, nem abbahagyni, amikor fárasztó, nem leállni, amikor már fáj. A változás a komfort-zónán túl kezdődik.” Ám az óra vége felé, amikor jön a hasizom, és látom, hogyan csinálják körülöttem a lányok, én meg - az egykori úszó - már alig bírom, arra gondolok: a fenébe a kocka-hassal. De azután jön a lazítás, majd a szauna, és rájövök: az eufória igazi forrása, a megpróbáltatások után visszatérni a komfort-zónába.