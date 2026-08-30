Orosz merénylettervek miatt erősítik az európai hadiipari vezetők személyi védelmét

Nyugati hírszerzési szolgálatok szerint a Putyin-rezsimhez köthető hálózatok ukrán fegyverszállításban érdekelt cégek vezetőit figyelik meg, szabotázs- és gyilkossági akciókat készítenek elő. Németországban a Donaustahl alapítója már bujkál, a Rheinmetall vezérigazgatója pedig fokozott őrizetet kapott.