Nyugati hírszerzési szolgálatok szerint a Putyin-rezsimhez köthető hálózatok ukrán fegyverszállításban érdekelt cégek vezetőit figyelik meg, szabotázs- és gyilkossági akciókat készítenek elő. Németországban a Donaustahl alapítója már bujkál, a Rheinmetall vezérigazgatója pedig fokozott őrizetet kapott.
Az ukrán hadsereg korábbi főparancsnoka szerint a NATO nincs abban az állapotban, hogy be tudja fogadni tagjai sorába Ukrajnát.
Az ukrán elnök figyelmeztet, hogy néhány éven belül Vlagyimir Putyin akár hárommillióra emelheti az orosz katonák számát, amivel növekedne a kontinens fenyegetettsége is.
Nagyívű, majdnem kétórás beszédben elemezte az Európai Unió helyzetét a francia köztársasági elnök. Szigorítaná a jogállamiság megsértése kapcsán foganatosított uniós szankciókat is.