Volodimir Zelenszkij szerint egymillió ukrán katonára építve kellene létrehozni egy európai hadsereget

Oroszország;Ukrajna;fenyegetettség;tapasztalat;európai hadsereg;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2026-01-23 16:36:00 CET

Az ukrán elnök figyelmeztet, hogy néhány éven belül Vlagyimir Putyin akár hárommillióra emelheti az orosz katonák számát, amivel növekedne a kontinens fenyegetettsége is.

Ukrajna mintegy egymillió katonájú hadseregének kellene alkotnia egy leendő európai közös haderő gerincét – mondta Volodimir Zelenszkij pénteken újságírók előtt a The Kyiv Independent szerint. Ukrajna elnöke ezt a davosi Világgazdasági Fórum eseményeit összegezve jelentette ki, megismételve korábbi felhívását, hogy az egyre növekvő orosz fenyegetettségre válaszul legalább 3 milliós európai hadsereget kellene létrehozni.

– Oroszország hadserege létszámát négy éven belül 2,5-3 milliósra növelheti, de az orosz-ukrán háborúban szerzett tapasztalatokra alapozva Ukrajna lehet az európai haderő gerince – mondta Zelenszkij, aki azzal is érvelt, hogy az ukrán hadsereg nagy, sőt példátlan hatékonysággal vetett be európai és amerikai fegyvereket az orosz megszállókkal szemben. Megemlítette, hogy mindezt úgy érték el, hogy az oroszok jelenleg rendkívül fejlett hazai védelmi iparral és másfélmillió aktív és tartalékos katonával rendelkeznek, akik szintén tapasztalatokat szereztek fordítottan Ukrajnában.

– Nem csak a mennyiségről beszélünk, hanem a képességekről és a tapasztalatról is. Az ukrán hadsereg, egymillió ukrán lehet az európai hadsereg gerince, nélkülük nem fogjátok tudni kezelni a helyzetet – fűzte hozzá Volodimir Zelenszkij.

A The Kyiv Independent utalt rá, hogy az oroszok és az ukránok közötti békefeltételek egyikeként Vlagyimir Putyin 600 ezerben maximálná az ukrán hadsereg létszámát. Ezt Kijev kategorikusan elutasítja, azonban a cikk szerint Ukrajna abba belemenne, hogy békeidőben 800 ezer lenne a katonáik száma, és még így is az ukrán hadsereg lenne továbbra is a második legnagyobb haderő lenne a kontinensen Oroszország után. Jelenleg 900 ezerre teszik az ukrán hadsereg létszámát. Az eddigi elképzeléseket felülírhatják Donald Trump amerikai elnök kiszámíthatatlan grönlandi lépései, amelyek felerősítik a közös európai hadsereg létrehozásának gondolatát.