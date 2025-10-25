Ahogy rövidülnek a nappalok és lehullanak a levelek, sokan érezzük, hogy a kedvünk is együtt halványul a napfénnyel. Ami ilyenkor eltölt minket nem csupán rossz hangulat, hanem egy valós, de kezelhető állapot. Tanuljuk meg felismerni!
Az elmúlt ötven év hőmérsékleti adatai alapján leginkább az ősz időtartama csökkent és valószínűsíthető, hogy trend folytatódik is, ami már csak azért sem jó hír, mert sérülhet az ökológiai rendszer szerkezete.
A globális felmelegedés miatt a század végén hosszú, forró nyarakra és rövid, de a mostaninál melegebb telekre kell számítani.
„Én a tavasznak szurkolok. Le is adtam a voksomat a szavazófülkében a zöld levélre a barna ellenében.”
Az év egyik különleges filmélményének ígérkezik az Évszakok című francia alkotás, amely természetes élővilágunk pusztulására figyelmeztet varázslatos és sokszor megdöbbentő képsorokkal. A filmet, amelyet április elején mutatnak be a magyarországi mozik, Jacques Perrin és Jacques Cluzaud készítette. Perrin színészi munkássága jól ismert a magyar nézők előtt is, a Z avagy egy politikai gyilkosság anatómiájától a Cinema Paradisóig. Másfél évtizeddel ezelőtt azonban rendezni is kezdett. Éppen erről, a két alkotó egymásra találásáról kérdezte őket először a Népszava budapesti látogatásuk alkalmával.