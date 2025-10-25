Fékezzük meg az elszabadult bűvészinast!

Az év egyik különleges filmélményének ígérkezik az Évszakok című francia alkotás, amely természetes élővilágunk pusztulására figyelmeztet varázslatos és sokszor megdöbbentő képsorokkal. A filmet, amelyet április elején mutatnak be a magyarországi mozik, Jacques Perrin és Jacques Cluzaud készítette. Perrin színészi munkássága jól ismert a magyar nézők előtt is, a Z avagy egy politikai gyilkosság anatómiájától a Cinema Paradisóig. Másfél évtizeddel ezelőtt azonban rendezni is kezdett. Éppen erről, a két alkotó egymásra találásáról kérdezte őket először a Népszava budapesti látogatásuk alkalmával.