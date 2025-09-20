Az Oroszország elleni védelem finanszírozása érdekében.
Az Egyesült Államok kezdi elveszteni a türelmét.
A hadsereg eddigi gyenge teljesítménye láttán veszélybe került az orosz fegyverexport maradék piaca.
A berlini kormány arra hivatkozva utasítja el a Ukrajna fegyverszállításra vonatkozó kérését, hogy válságövezetbe nem szállít ilyeneket. Ezt elvet azonban többször is figyelmen kívül hagyták.
47 százalékkal bővült a fegyverpiac 2002 óta a svéd békekutatók jelentése szerint, csak tavaly 4,6 százalékos volt a növekedés.
Több mint negyedévszázaddal a hidegháború lezárását követően ismét jelentősen nőtt a fegyverexport a világban. Ez derül ki a svéd kutatóintézet, a SIPRI legújabb adataiból. Eszerint a fegyverkereskedelmet az utóbbi öt évben „csúcsra járatták". 2012-2016 között ugyanis 8,4 százalékkal több pénz forgott a fegyvereladások során, mint 2007-2011 között.
Miközben minden vezető politikus a béke iránti olthatatlan vágyáról és elkötelezettségéről győzködi a világot, ugyanezzel az elszántsággal törekednek a nagyobb és kisebb hatalmak pénzt csinálni a fegyverekből. Mintha a gátak végképp leomlottak volna olyan természetességgel beszélnek a politikusok arról, kinek mit ajánlanak a gyilkos eszközök közül.
Nem ér véget egykönnyen a diplomáciai háborúskodás egykönnyen Szaúd-Arábia és Irán között azt követően, hogy szombaton több szunnita terrorista mellett a szaúdi királyságban lefejezték Nimr al-Nimr síita prédikátort. Rijád bejelentette, megszakítja a diplomáciai kapcsolatokat Teheránnal, s kiutasította az országból az összes iráni diplomatát. Egy nappal korábban iráni tüntetők rohamozták meg a szaúdiak teheráni nagykövetségét.
Nagy Britannia a továbbiakban is exportál fegyvert és katonai felszerelést Oroszországnak, legalábbis ez derült ki egy ma nyilvánosságra hozott brit parlamenti jelentésből. Az ügy elsősorban azért érdekes, mert alig két napja még David Cameron kormányfő bírálta Franciaországot, amiért nem függeszti fel a Mistral szerződést és leszállítani készül Oroszországnak a helikopter hordozó hadihajókat.
Japán fokozatosan feladja „békealkotmányát”. Ennek legújabb jele, hogy Abe Sinzo kormányfő enyhíteni kíván a 47 éve érvényben lévő fegyverexport-tilalmon.
A Szovjetunió széthullása után lepusztult orosz haderő feltámasztására évek óta nagy erőfeszítéseket tesz a moszkvai vezetés. A 2020-ig jóváhagyott program több mint 20 ezer milliárd rubel fordít a fejlesztésre, ez több mint 680 milliárd dollárnak felel meg.