Még többet költenek fegyverekre

Több mint negyedévszázaddal a hidegháború lezárását követően ismét jelentősen nőtt a fegyverexport a világban. Ez derül ki a svéd kutatóintézet, a SIPRI legújabb adataiból. Eszerint a fegyverkereskedelmet az utóbbi öt évben „csúcsra járatták". 2012-2016 között ugyanis 8,4 százalékkal több pénz forgott a fegyvereladások során, mint 2007-2011 között.