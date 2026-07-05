A magyar jazz világszínvonalú, és ezt legkésőbb Szabó Gábor óta tudni érdemes. Bár az talán jellemző, hogy a korszakos gitárművészt, '56-os emigránst méltatlanul kevesen ismerik idehaza, pedig az egyik legnagyobb csodálója Carlos Santana volt, és George Benson is sütkérezett a dicsőségben egyik szerzeményének feldolgozásával. Sokan élnek-dolgoznak részben vagy egészben külföldön az élő magyar klasszisok közül Tony Lakatostól Snétberger Ferencig, de turnéik közben gyakorta útba ejtik a szülőföldet. A magyar közönség egyre inkább elkényeztetett a hazai szcéna gazdagsága miatt is: műfajspecifikus és összművészeti fesztiválok mellett a nagyobb városok is sorra iratkoznak fel a jazzbarátok közé.
Bartók Béla születésnapján mutatja be új lemezét a Fekete-Kovács Kornél trombitaművész vezette Modern Art Orchestra. Bartók eredetileg zongorára komponált sorozata, a Tizenöt magyar parasztdal big bandre hangszerelve csendül fel – öt kiváló vendégszólista közreműködésével.
Tizedik születésnapját ünnepli a jazz és a kortárszene műfajában is széles körben elismert big band, a trombitás Fekete-Kovács Kornél vezette Modern Art Orchestra (MAO). Sokoldalúságuk bizonyítéka, hogy Eötvös Péter épp oly kiváló véleménnyel van tevékenységükről, mint Michel Legrand vagy Ennio Morricone.
A föltámadás szomorúsága címmel Ady Endre verseiből és Fekete-Kovács Kornél zenéivel készített lemezt Hobo (Földes László).