Völgytől a Katlanig, Boglártól Paloznakig: belakja a jazz a magyarországi fesztiválokat

Művészetek Völgye;jazzfesztivál;Sárik Péter Trió;Fekete-Kovács Kornél;Paloznaki Jazzpiknik;Rick Astley;Nagy János Yancha;Tony Lakatos;Jazz és Bor Fesztivál;Szalai Tücsi Tünde;

2026-07-05 19:01:00 CEST

A magyar jazz világszínvonalú, és ezt legkésőbb Szabó Gábor óta tudni érdemes. Bár az talán jellemző, hogy a korszakos gitárművészt, '56-os emigránst méltatlanul kevesen ismerik idehaza, pedig az egyik legnagyobb csodálója Carlos Santana volt, és George Benson is sütkérezett a dicsőségben egyik szerzeményének feldolgozásával. Sokan élnek-dolgoznak részben vagy egészben külföldön az élő magyar klasszisok közül Tony Lakatostól Snétberger Ferencig, de turnéik közben gyakorta útba ejtik a szülőföldet. A magyar közönség egyre inkább elkényeztetett a hazai szcéna gazdagsága miatt is: műfajspecifikus és összművészeti fesztiválok mellett a nagyobb városok is sorra iratkoznak fel a jazzbarátok közé.

A nyári hónapok ritmusára jellemzően a könnyed operettek és a melankolikus sanzonok rímelnek, s a nagyközönség ezt a lenge vágyát számos turisztikai desztináció mellett, jobbára vízparton élheti ki, tegyük hozzá, nagyon helyesen. Sűrű évtizedek vannak a magyarok mögött, a jóléti államokhoz képest zongorázni lehet a különbséget, mondhatnánk, megérdemeljük a bódulatot. Ahogy a kifinomult kikapcsolódást és a kulináris élvezetek magasabb minőségét is, amely általában borvidékeken találkozik, szintén nagyon helyesen.

Babos szellemisége

Balatonbogláron például idén huszonhatodik alkalommal, a Jazz és Bor Fesztiválján (július 8–11.). Bensőséges koncertsorozat ez négy napban, nyolc koncertben és számos oldott pillanatban. A régi nemes bevésődések közül nem kevés a kiváló Babos Gyula emlékét őrzi (Babos Projekt Romani), ahogy a fesztivál maga is a legendás gitáros és mecénás életművének dedikálta a létezését. Az estek hangulata a Kultkikötő szakmai támogatását élvező művelődési ház udvarán nemegyszer szökik magasba immár hagyományosan, ami persze nemcsak a boglári borvidék esszenciáinak köszönhető (idén először szekszárdi borászok is érkeznek), hanem a kivételes muzsikának is.

Volt itt már asztalon táncolás is, éspedig Binder Károly és Borbély Mihály freejazz-improvizációjának örvendezve, amikor a kivételes zenészek fenomenális szólók és negyedóra múltán végre visszataláltak egy megjegyezhető főmotívumhoz. Eksztázis, mi más.

De a tavalyi negyedszázados évforduló is őrületesre sikerült, amikor a Sárik Péter Trió Berki Tamással kiegészülve megénekelte-megünnepelte a fesztivál és szervezők, Szalai Tücsi Tünde és munkatársai jubileumát (és persze a Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesületéét.) Szalai Tücsi idén megkapta a Magyar Jazz Szövetség Pernye András-díját.

Az idei válogatás is a megszokott arányérzéket idézi: nagy nevek és feltörekvő fiatalok egyaránt szerepelnek a programban, sőt az igazán izgalmasnak azok a produkciók ígérkeznek, amelyekben a magyar jazz szép hagyományait és megújulásra törekvését ünnepelve több generáció áll együtt a színpadra. Tücsi a válogatásban jelentős részben Fekete-Kovács Kornél trombitaművész egyetemi tanárra támaszkodik, aki csalhatatlan nívóval hozza a húzóneveket és a bizonyítani akaró fiatalságot is.

A nyitónap lemezbemutatót tartogat, Nagy János Yancha Voyagers triója vezeti elő első albumát.

„Nem pusztán hangokat játszunk – zenélés közben olyan csodás, egyedi történeteket mondunk el, amelyeket szavakkal talán nem is tudnánk kifejezni.

Minden koncert egy új felfedezés, ahol a zene, a közönség és a pillanat együtt formálja a hangokat. Nem a tökéletességre törekvés, hanem a szabadság és az önkifejezés az, ami hajt minket” – mondja a zongorista. Szerdán még két nagy név, Mogyoró Kornél és Papesch Péter (Rebirth of the Azuma Ninja) lép színpadra. Másnap a cimbalom virtuóza, Balogh Kálmán csatlakozik a Mester Dániel Trió fiatalabb generációjához, majd a mindig kísérletező Modern Art Orchestra érkezik Erkel-duettekkel. Pénteken a Gyárfás István Trió és a Symbiosis 5 kvintettje muzsikál, míg szombaton a New Day Sextett érkezik Bolba Évával (ének), és a Budapest Jazz Orchestra big bandje zárja a második boglári negyedszázad első fesztiválját.

– Önkéntescsapatunk megújult, hiszen a hagyományteremtők családot alapítottak, és most már az ő gyerekeik is csatlakoznak hozzánk önkéntesként

– meséli Tücsi, némi betekintést engedve a fesztivál pénzügyi lehetőségeibe. A minőségből sosem engednek, de a belépők ára továbbra is jazzbarát, a Balaton-parti viszonyokhoz képest különösen.

Völgylakók, ha tobzódnak

A jazz igazi kihívását s egyben hatalmas lehetőségét az összművészeti fesztiválok tartogatják, hiszen ezeken helyeken nemcsak a műfaj rajongóival, hanem a teljesen érintetlen közönséggel is találkozhatnak a muzsikusok. A Művészetek Völgyében konkrétan bele lehet botlani a jazzvilág sztárjaiba, hiszen a Panoráma Nagyszínpad többezres tömegeket mozgató fellépői felé vezető „főút” a Magyar Jazz Szövetség Udvara mellett vezet el. És ki tudna elmenni Balázs Elemér világzenei ihletettségű szerzeményei, Borlai Gergő progresszív jazzrock- vagy Szendőfi Péter fúziós jazzcsapata mellett, hogy csak a nemzetközi szinten jegyzett dobosokat említsünk.

Az egyik legsokoldalúbb zenei stílus minden színe felvonul július 24. és augusztus 2. között a Művészetek Völgyében, Kapolcson, Vigántpetenden és Taliándörögdön. Olyan nevekkel találkozhatunk idén a Jazz Udvarban, mint a Marcus Lee Trió Egyed Mártonnal, a Budapest Jazz Orchestra, a Fusio Group Kertész Erikával, a KRIZ Borlai Gergővel, a Halper-Hendrix World Roby Lakatossal, de itt is bemutatkoznak a legfiatalabb tehetségek, mint a BLMB Quintet, valamint S ï n t h ï a és Möntör Máté. De nemcsak ezen a helyszínen él a jazz a Völgyben: a Mókuskert Udvarban, Szirtes Edina Mókus vibráló erőterében ismét játszik Nagy Ádám tavaly is nagy sikert aratott Zsiványjazz projektje, éspedig lemezbemutatót prezentálva, de a helyszín nemkülönben lankadatlanul keresi a kapcsolódás, az elmélyülés, a meglepetés és a felnevetés kapcsolóit is a közönségben. És rendre meg is találja. Ahogy Harcsa Veronika válogatása is rajongói klubot alapított a neves énekesnő projektjei mellé.

A jubileumi 35. Művészetek Völgye mintegy 4500 programmal várja a völgylakókat. A képzőművészettől az újcirkuszon és a színházon át a zenéig válogathatnak a látogatók a Balaton-felvidéki kaleidoszkóp kínálatából. Az egyik legnagyobb hagyományú, mindig megújulásra kész összművészeti fesztivál idén is a megszokott hangulatot ígéri, de olyan új helyszínekkel és fellépőkkel, amelyekkel még a sokat látott völgylakók sem találkozhattak. A fesztivál a kortárs képzőművészeti kiállítások, színházi darabok, cirkuszi és táncszínházi előadások, kézműves- és interaktív programok mellett nagyobb teret enged a modern médiaművészet kedvelt ágának, a fényfestésnek is.

Grammy-díjas Paloznakon

A Balaton-felvidék egyik legbájosabb faluja három napra ismét a minőségi zene és az elegáns pihenés európai központjává válik augusztus 6. és 8. között. A szervezők szerint a Paloznaki Jazzpiknik célja már nem a tömeges növekedés, hanem a prémium butikfesztivál-élmény finomhangolása, ahol négy színpadon több mint 40 koncert várja a látogatókat. A zenei kínálat idén a műfajok legszélesebb skáláját vonultatja fel a jazztől a soulon és funkon át egészen az elektronikus ritmusokig. A legnagyobb szenzációnak a 80-as évek popikonja, Rick Astley számít, aki korábbi telt házas sikere után közkívánatra áll újra a nagyszínpadra, hogy elhozza világslágereit. Mellette érkezik a jazzvilág a kétszeres Grammy-díjas amerikai jazz-soul énekes és dalszerző, Gregory Porter, valamint a brit jazz-pop legenda Matt Bianco és Ella Eyre is.

A fesztivál idén egy teljesen új dimenzióval is bővül a zene mellett, hiszen debütál a Piknik legújabb udvara, amely a divat és a bor organikus kapcsolatára épül, látványos bemutatókkal a legjobb balatoni borászatok kíséretében.

„A Jazzpiknik számunkra mindig is több volt, mint egy zenei esemény: egy élő, folyamatosan alakuló balatoni univerzum, ahol a különböző műfajok és kultúrák természetesen találnak egymásra

– mondta a szervezők hitvallásáról Valde Orsolya, a fesztivál igazgatója az esemény beharangozóján. – Idén is különösen izgalmas látni, ahogy az amerikai, európai és hazai előadók együtt rajzolják ki azt a sokszínű zenei világot, ami Paloznak sajátja lett.” A hazai fellépők kínálatában Antonia Vai, Soma Mamagésa és a Vanavan Jazz, Bin-Jip, Loop Doctors és az InFusion Trió egyaránt illusztrálja a jazz találkozását a soul-, a funk-, a pop-, az R&B- és elektronikus hangzásokkal.

Sárik Péter a kazah, kirgiz és orosz közönségről: „Bármennyire is nem úgy tűnik, az alapvető dolgokban nagyon egyformák vagyunk a legtávolabbi népekkel is” – A Sárik Péter Trió rendszeres fellépője a nyári fesztiváloknak. A zenekar ezt megelőzően ázsiai koncertszínpadokon vendégeskedett, immár sokadszor. Milyen benyomásokkal tértek haza nemrégiben az oroszországi és az ázsiai turnéról? – Fantasztikus élményekkel tértünk haza, mindig nagyon érdekes kilépni Európából és meglátni, hogy milyen a világ egy más perspektívából. Kazahsztánban negyedszer, Kirgizisztánban másodszor, Kínában harmadszor, Oroszországban pedig szintén már negyedszer voltunk, így elmondhatjuk, hogy egy átlag turistánál jobban belelátunk az ottani dolgokba. Órákig tudnék mesélni, de íme talán a legfontosabbak: az orosz talán a világ legérzékenyebb és leglelkesebb közönsége, épp ezért óriási élmény nekik játszani. Kínában számunkra felfoghatatlanok a méretek és a lehetőségek, és a kirgizekhez és a kazakokhoz hasonlósan hatalmas az érdeklődés a nyugati kultúra felé. Az utóbb említett két országról keveset tudunk, és általában még kevesebbet gondolunk, épp ezért érheti meglepetésként az odautazót, az a fejlettség, tisztaság, rend és béke, amit ott talál. Az élmények mellett szerénységet és a más kultúrák tiszteletét tanítják ezek az utazások, és azt a tapasztalást, hogy bármennyire is nem úgy tűnik, az alapvető dolgokban nagyon egyformák vagyunk a legtávolabbi népekkel is. – Hogy fogadták Keleten a trió karakteresen magyar küldetését, a Bartók-projektet? – A Bartók-projektet már mindegyik országban bemutattuk. Oroszországban most klasszikus művek jazzes feldolgozásait játszottuk (természetesen Bartókot is), a többi helyen pedig a marosvásárhelyi énekesnővel, Koszikával való közös projektünket, ami magyar, román és cigány népzenei feldolgozásokból áll. Nyáron egy nagy fesztiválfellépésre visszamentünk Koszikával Voronyezsbe, és jövőre már vele utazunk a tavaszi orosz turnénkra is. Mindenhol imádták a folkos műsort, csuda volt, ahogy velünk lalázták a „Ha te tudnád amit én” című népdalt, sok ezer kilométerre Magyarországról. – És hogy élték meg az oroszországi mesterkurzust? – Nagyon jó sikerült az is, mert a voronyezsi diákok és tanárok igazán komolyan vették, hogy nyugati művészek érkeznek hozzájuk: készültek az alkalomra, zenekari és szólóprodukciókat mutattak be, és nagy figyelemmel, alázattal és őszinte kíváncsisággal várták és fogadták az észrevételeinket, tanácsainkat. Mi is játszottunk nekik, Koszika adott egy villám énekkurzust mindenkinek, majd a hivatalos rész után még sokáig válaszoltunk a privát kérdésekre is. Az utóbbi években már összesen több, mint két hónapot töltöttünk Oroszországban, és ez idő alatt nagyon megszerettük az ottani embereket, alig várjuk, hogy újra visszamenjünk. – A nyári fesztiválprogramból mit emelne ki, milyen fellépést várnak a leginkább? – Mivel szeptemberig még 25 koncertünk lesz, így nagyon nehéz bármit is kiemelni. A budapesti közönség az Óbudai Társaskörben és a Virág Benedek Házban hallhat minket a nyáron. Erdély a szívünk csücske, így az ottani fellépéseket is nagyon várom, Falusi Mariannal és Koszikával is fellépünk majd arra. A Cseresznyéskertet a Feledi Project-tel és Kulka Jánossal Kapolcson és Gyulán fogjuk játszani, és különleges a vonósokkal kiegészített Bartók-műsorunk is, ami pedig Békéscsabán és Pápán fog elhangozni. De ott leszünk Paloznakon, a Campuson, és a Fatemplom Fesztiválon is, de most be is fejezem a felsorolást, minden más dátum megtalálható a weboldalamon, várjuk szeretettel a kedves közönséget.

Tony és Roby Lakatos a királyok városában Számos város rendez kisebb jazzfesztivált idén, Kecskemét ad otthont a régió legnagyobb szvingtalálkozójának: az augusztus 6–9. közötti X. Bohém Jazzfőváros Fesztiválon 11 ország 100 zenésze lép fel a Benkó Zoltán Parkban. Debrecen a Nagy­erdőben várja a közönséget: az augusztus 6–8. közötti Debreceni Bor- és Jazznapokon 3 színpadon több mint 40 formáció koncertezik a hazai borvidékek kínálata mellett. Székesfehérvár augusztus 7–9. között alakul át a zene központjává: az Alba Regia Feszt ingyenes szabadtéri koncertjein olyan hazai és nemzetközi kiválóságok zenélnek, mint Roby Lakatos és Tony Lakatos, valamint a Fehérvár Big Band.