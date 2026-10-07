„…az érdem nőtestvéreimé”

A címbeli idézettel Kánya Emília, a Monarchia első női lapszerkesztője köszönte meg a segítséget, amelyet nőtársaitól kapott. Szóhasználatával már a 19. században leírta azt a jelenséget, amelyet ma is „sisterhoodnak” hív a világ, és amely legfontosabb eleme a nők egyenjogúságért folytatott küzdelmeinek. Izgalmas az az út, amelyet a magyar nőmozgalom a modern, századfordulós feminizmus megjelenéséig megtett, és amelyen nyomon követhető, amint szinte kézről kézre adják át a gondolatot.