"Informális Ligetcsúcs" - A kormánypárti képviselőket nem érdekelte

A kormánypárti képviselők távolmaradása miatt nem volt határozatképes az Országgyűlés fenntartható fejlődés bizottságának péntekre összehívott ülése, ezért a testület többi tagja Sallai R. Benedek LMP-s elnök javaslatára "informális ülésen" hallgatta meg a meghívott környezetvédő szervezeteket a fővárosi kiemelt beruházások és a budapesti zöldterületek megóvása ügyében - adja hírül az MTI.