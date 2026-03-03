Orbán Viktor pártja szerint a hatóságoknak kell a jogszabályokat a legnagyobb szigorral, pártatlanul alkalmazni.
Magyarország elvben támogatja, hogy az EU 2030-ra 1990-hez képest ne 40, hanem 55 százalékkal csökkentse az üvegházhatású gázok kibocsátását, de csak azután, hogy magára nézve az összes tagállam vállal legalább 40 százalékot.
A kormánypárti képviselők távolmaradása miatt nem volt határozatképes az Országgyűlés fenntartható fejlődés bizottságának péntekre összehívott ülése, ezért a testület többi tagja Sallai R. Benedek LMP-s elnök javaslatára "informális ülésen" hallgatta meg a meghívott környezetvédő szervezeteket a fővárosi kiemelt beruházások és a budapesti zöldterületek megóvása ügyében - adja hírül az MTI.
Az LMP szerint az uniós strukturális, valamint a mezőgazdasági és vidékfejlesztési alapok forrásaiknak elosztása során – a rossz pályázati struktúra miatt - tovább nőnek az egyenlőtlenségek.