Nem megy el a Fidesz a parlamenti szakbizottság gödi akkumulátorgyárról szóló napirendi pontjának a tárgyalásán

2026-03-03 10:37:00 CET

Orbán Viktor pártja szerint a hatóságoknak kell a jogszabályokat a legnagyobb szigorral, pártatlanul alkalmazni.

Nem vesz részt a Fidesz az Országgyűlés szakbizottságának a gödi akkumulátorgyárról szóló napirendi pontjának tárgyalásán.

A korábbi LMP-s Keresztes László Lóránt által vezetett Fenntartható Fejlődés Bizottsága kedden egyik napirendi pontjaként a Samsung SDI gyárának működéséről hallgatott volna meg egy beszámolót. Erre meghívták mind a nemzetgazdasági, mind a külügyminisztérium név szerint meg nem nevezett illetékesét.

A Fidesz-frakció nem vesz részt a mai ülésen. Orbán Viktor pártja a döntést azzal indokolja, hogy a hatóságoknak kell a jogszabályokat a legnagyobb szigorral, pártatlanul alkalmazni. Ebbe az eljárásba semmilyen politikai pártnak nem lehet beavatkoznia, sem a Demokratikus Koalíciónak (DK), sem a Jobbiknak, sem más baloldali pártoknak. Szerintük a testület erre tesz kísérletet, ezért maradnak távol az üléstől. Éppen ezért a kormánypárti frakciók javasolják, hogy a mai ülés napirendi pontjainak előadóit, illetve a napirendi pontok megtárgyalása érdekében meghívottakat erről előzetesen tájékoztassák.