Szinyova Gergő könnyed vonalakkal ábrázolja témáit, melyeket a popkultúrából, a mindennapokból vagy a festészet történetéből merít. A vásznakon mintha megállított filmjeleneteket látnánk, amelyeket egy kis fantáziával tovább is gondolhatunk. A művész egyedi látásmódjáról és indulásáról mesélt a Visszhangnak.
Egy Degas-festmény címét is megváltoztatták.
Az Óbudai Társaskörben pedig két fia, Mácsai Pál színművész és Mácsai János zenetörténész emlékezett meg apjáról.
A Roma Sajtóközpont információi alapján még februárban a Népszava is megírta az ifjan édesapává lett szobafestő történetét: a kislánya kórházba került, az aggódó szülők pedig azt tapasztalták, hogy a gyerekkel a sok munka, a nagy leterheltség ellenére jól bántak az intézményben. A szülők nincsenek abban az anyagi helyzetben, hogy ez hálapénzzel honorálják, ezért az édesapa a hálatett mellett döntött. A fiatal szobafestő februárban a kerepesi kórháznak a nővérszobáját festette ki, ahol másfél éves lányát kezelték. Jobb megoldásnak tartotta, mint a borítékot.
Nyolcvanöt éves korában elhunyt Lantos Ferenc Kossuth-díjas festőművész, grafikus és művészetpedagógus, Pécs díszpolgára, akinek életművét állandó kiállítás mutatja be a pécsi Vasváry-házban - adta hírül a bama.hu hírportál.
A huszonöt éve elhunyt Duray Tibor Munkácsy-díjas festő, grafikus, éremművész életművét összefoglaló monográfiát és több mint tízezer műtárgyat felvonultató képzőművészeti webshopot mutattak be kedden a Kieselbach Galériában Budapesten.