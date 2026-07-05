Kórházi "hálafestésből" mozgalmat csinált a fiatal édesapa

A Roma Sajtóközpont információi alapján még februárban a Népszava is megírta az ifjan édesapává lett szobafestő történetét: a kislánya kórházba került, az aggódó szülők pedig azt tapasztalták, hogy a gyerekkel a sok munka, a nagy leterheltség ellenére jól bántak az intézményben. A szülők nincsenek abban az anyagi helyzetben, hogy ez hálapénzzel honorálják, ezért az édesapa a hálatett mellett döntött. A fiatal szobafestő februárban a kerepesi kórháznak a nővérszobáját festette ki, ahol másfél éves lányát kezelték. Jobb megoldásnak tartotta, mint a borítékot.