Fideszes alpolgármestere lett Zuglónak

Fideszest alpolgármestert, még pedig Rozgonyi Zoltánt, Papcsák Ferenc korábbi helyettesét választotta meg alpolgármesternek a zuglói képviselő-testület. A baloldali többségű kerületben a mai titkos szavazáson 12 igen, 8 nem és 2 tartózkodás mellett kapott bizalmat a PM-es Karácsony Gergely korábbi kormánypárti ellenfele.