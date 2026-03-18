Széles András ügyében nyomozás indult, ő maga közleményben kért elnézést.
Az ellenzéki párt egy szemtanúra hivatkozik, aki szerint a kocsmai verekedés miatt távozott kormánypárti politikus alsónadrágban zaklatta az ivóban üldögélő kiskorú lányokat. Cseuz Zsolt közölte, a botrányt megbánta, tisztségeiről lemondott, de a pedofilvád rágalmazás, politikai lejáratás.
Bíró Zoltán a pénzből jórészt a feleségéhez köthető szervezeteknek jótékonykodott, és mint a méltatásból kiderült, „megérdemli a hathavi jutalmat, hiszen hétvégéit is feláldozta munkája során”.
Fideszest alpolgármestert, még pedig Rozgonyi Zoltánt, Papcsák Ferenc korábbi helyettesét választotta meg alpolgármesternek a zuglói képviselő-testület. A baloldali többségű kerületben a mai titkos szavazáson 12 igen, 8 nem és 2 tartózkodás mellett kapott bizalmat a PM-es Karácsony Gergely korábbi kormánypárti ellenfele.
Lemondott Kiss Zsigmond, Püspökladány fideszes alpolgármestere, mert egy "róla napvilágot látott videofelvételen nem a tisztségének megfelelő viselkedést tanúsított" - közölte Dombi Imréné, a város polgármestere.