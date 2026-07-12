Jó régen volt, az évre már nem is emlékszem pontosan, amikor megpályáztam a Somogy folyóirat főszerkesztői posztját. Havi ötvenezer forintos díjazás szerepelt a kiírásban, erre viszont pontosan emlékszem, mert ez bizony már akkor is arcpirítóan kevés volt ahhoz képest, amit én a főszerkesztői munka tárgykörében elvégzendő feladatként elképzeltem.
Kiszolgáltatva a művelt olvasókért.
A szerkesztőségeknek egy hónapjuk volt benyújtani a pályázatukat.
Miután tavaly a Fekete György vezette MMA nagyobb befolyáshoz jutott az NKA-ban, az alap megszüntette a folyóiratok támogatását.
A tervezhető finanszírozási rendszer hiányát és az állami támogatások szűkösségét jelölték meg a magyarországi folyóiratok legfőbb problémáiként a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) hétfői budapesti szakmai konferenciájának résztvevői. Doncsev András, az NKA alelnöke a hazai folyóiratokról rendezett tanácskozást megnyitva hangsúlyozta: a találkozás célja, hogy párbeszéd útján próbáljanak megoldást találni a folyóiratok helyzetére.
Kissé értelmetlen számháborúba torkollott az a tegnapi tájékoztató, amikor a Nemzeti Kulturális Alap döntései nyomán megszűnő folyóiratokról esett szó. Az NKA alelnöke azzal érvelt, hogy ők bizony átadták a szakmának a döntést, a kurátorok pedig a forráshiányra hivatkoztak. A veszélyben lévő, vagy a kényszerűen a megszűnést választó folyóiratok sorsa azonban ettől nem oldódott meg.
A Színház, a Beszélő, a Muzsika, a 2000 mellett számos más folyóirat szűnik meg azért, mert a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) nem, vagy az igényelt összeg töredékével támogatta őket, egyedül a Szépirodalmi Kollégium magyarázza a bizonyítványt. Ma délelőtt sajtótájékoztatót tartanak. Nemcsak az érintett lapok, de immár az írószervezetek is tiltakoznak.
Fekete György január elsejével részben átvette az irányítást a Nemzeti Kulturális Alapnál (NKA). Ám cikkünkből kiderül, eddig sem volt minden fenékig tejfel.