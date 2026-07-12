Patak Márta: Szabadnak születtem

Jó régen volt, az évre már nem is emlékszem pontosan, amikor megpályáztam a Somogy folyóirat főszerkesztői posztját. Havi ötvenezer forintos díjazás szerepelt a kiírásban, erre viszont pontosan emlékszem, mert ez bizony már akkor is arcpirítóan kevés volt ahhoz képest, amit én a főszerkesztői munka tárgykörében elvégzendő feladatként elképzeltem.