Emberi viszonyok univerzuma

A belvárosi Rózsavölgyi Szalonban mutatták be Forgách András Szorul a hurok című háromszereplős darabját. A szerző, aki rendezte is a produkciót, sőt narrátorként is közreműködik benne, Nádas Péter Párhuzamos történetek című regényének motívumaiból indult ki.