Spiró György, Bartis Attila, Tóth Marcsi és sokan mások a PécsLIT Irodalmi Fesztiválon

A hatnapos esemény a régió egyik legfontosabb irodalmi fesztiválja, szeptember 12-ig író-olvasó találkozókkal, zenés irodalmi programokkal, irodalmi sétával is várják az érdeklődőket – minden korosztályból.
Sor kerül Radnóti Sándor Rácsodálkozások című kötetbemutatójára, zenés színházi előadást tart Für Anikó és Hrutka Róbert Géza 80 címmel vagy A történetek mögött címmel a látogatók részt vehetnek egy beszélgetésen is, Dragomán Györggyel. Délelőttönként óvodásoknak, iskolásoknak szóló programok kapnak teret. Ezen kívül idén egy gyerekirodalmi kerekasztal-beszélgetés is a program része lesz, amelynek résztvevői a szakma trendjeit, kihívásait vitatják meg. A Tudásközpont, a Csorba Győző Könyvtár, a Művészetek és Irodalom Háza és a Szabadkikötő nyújt helyszínt majd a programoknak, a Bertók-pódiumon pedig a rajongók találkozhatnak Terék Annával, Fehér Renátóval és Vajna Ádámmal is.
Idén is számíthatunk a megszokott OFF programokra: Tóth András Ernő koordinálásában Molnár F. Tamás Varratvonalak című drámájából lesz felolvasószínházi előadás a Művészetek és Irodalom Házában, továbbá Kiss Tibor Noé Olvadás című kötete kapcsán összművészeti estre (beszélgetés, felolvasás, koncert, DJ set) kerül sor a Szabadkikötőben.