Spiró György;Dragomán György;Radnóti Sándor;Für Anikó;Halász Rita;PécsLIT;

2026-09-06 15:29:00 CEST

Spiró György, Bartis Attila, Tóth Marcsi és sokan mások a PécsLIT Irodalmi Fesztiválon

Jó szokásához híven idén is a magyar kortárs irodalomra koncentrál a szeptember 7-én, vagyis hétfőn kezdődő PécsLIT Irodalmi Fesztivál. A vendégek között helyet kap Halász Rita, Spiró György, Bognár Péter, Bartis Attila, Tóth Marcsi és Csehy Zoltán is.