„Az meg ki?” – az össznépi felejtésre nincs mentség, nincs feloldozás

Kern András mesélte, hogy a Ma este gyilkolunk című film forgatásának szünetében, kvaterkázás közben szóba került Gábor Miklós. Mivel a film szereplői jórészt hetven feletti színművészek voltak – Jordán Tamás, Koltai Róbert, Bodrogi Gyula, Takács Katalin, Bálint András, Pogány Judit, Bánsági Ildikó és Hámori Ildikó –, így a szakmai múltjuk miatt közös nyelven, sokszor együtt átélt sztorikat meséltek, persze egymásra licitálva a csattanókat, poénokat. Az egyik történet az volt, hogy miket lehet csinálni, ha a forgatási szünet egy színész számára túl hosszúra nyúlik, hiszen olykor akár többórás várakozás is lehetséges. Felemlegették, hogy Gábor Miklósnál mindig volt egy könyv ilyen alkalmakra, amivel elvonult, olvasott, és úgy várta ki a jelenését. Volt a társaságban egy frissen végzett, kamerás kolléga, aki a beálló csendben visszakérdezett. Ki az a Gábor Miklós?