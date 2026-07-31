Méltósággal viselt, hosszú betegség után, életének 81. évében pénteken elhunyt Gálvölgyi (Gács) Judit műfordító, szerkesztő - tudatta a család az MTI-nek eljuttatott közleményben.
Groteszk rémtörténetet, nyomasztó társadalmi drámát mutat be ma Győrben a Vaskakas Bábszínház és az Orlai Produkciós Iroda. Ladislav Fuks A hullaégető című regényét Gálvölgyi Judit alkalmazta színpadra. A főszereplő Gálvölgyi János Pelsőczy Rékát kérte fel a rendezésre. Fuks regényéből 1968-ban nagy sikerű csehszlovák film is készült. Érdekesség, hogy a film címszereplőjének, Rudolf Hrusinszkynek a magyar szinkronhangja Gálvölgyi János volt. Megérintette az alkotás képi világa, megmaradt benne a morbiditása, de most már tudja, hogy akkor semmit nem értett belőle, mondta el lapunknak a színművész. Az előadás kapcsán az egyén felelősségéről, a tisztességről is beszélgettünk Gálvölgyi Jánossal és Gálvölgyi Judittal.
Krisztina-díjat vesz át ma Gálvölgyi Judit műfordító, Gálvölgyi János színész felesége. A díjat Gyémánt László festőművész elhunyt felesége emlékére alapították, művész-hitvesek számára. Az kapja meg az elismerést, aki művész férje gondoskodó társaként, múzsájaként sokat tett-tesz azért, hogy kiváló művészi teljesítmények megszülethessenek.
Minden sikeres férfi mögött (mellett) egy nagyszerű nő áll, ki ne ismerné ezt a mondást. És egyre több jele van annak is, hogy mind többen ismerik fel a mondás igazságát. Ez utóbbit bizonyítja a Krisztina-díj, amelyet Gálvögyi Judit vehet át idén.