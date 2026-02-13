Első fokon hét év fegyházra ítélték Czeglédy Csabát

Az ördög ügyvédje bűnsegédjeként korábban elítélt ellenzéki politikus bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt állt bíróság elé. Az ítélet nem jogerős, így akár el is indulhat Szombathelyen országgyűlési képviselőjelöltként.