Az ördög ügyvédje bűnsegédjeként korábban elítélt ellenzéki politikus bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt állt bíróság elé. Az ítélet nem jogerős, így akár el is indulhat Szombathelyen országgyűlési képviselőjelöltként.
Fitos Harri Gábor a vádirat szerint a községek pénzéből rendszeresen a saját kiadásait finanszírozta.
Vasipari termékek forgalmazására szakosodott bűnszervezetet leplezett le az adóhatóság, a cégek jogosulatlan áfa-visszaigényléssel hárommilliárd forintos kárt okoztak a magyar költségvetésnek - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Észak-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatóságának igazgatója a Debrecenben tartott sajtótájékoztatón. A gazdasági csalásban mintegy 60 cég vett részt.