hivatali visszaélés;hűtlen kezelés;jegyző;gazdasági csalás;Nagydobsza;Fitos Harri Gábor;Nagydobszai Közös Önkormányzati Hivatal;

2025-10-08 17:00:00 CEST

Fitos Harri Gábor a vádirat szerint a községek pénzéből rendszeresen a saját kiadásait finanszírozta.

40 milliós kár okozásával vádolja az ügyészség Nagydobsza volt jegyzőjét, Fitos Harri Gábort. Az 53 éves férfi 2016. és 2023. között a hét baranyai falut kiszolgáló Nagydobszai Közös Önkormányzati Hivatalt irányította, és ez idő alatt – a vádirat szerint - a községek pénzéből rendszeresen a saját kiadásait finanszírozta. Mindezt a települések polgármestereinek megtévesztésével tette, s többek között tankolásra, magáncélú vásárlásokra, valótlan küldetések elszámolására igényelte a pénzt, de az is előfordult, hogy ily módon fedezte felesége tanulmányainak költségét.

A fentiek miatt jelentős anyagi hátrányt okozó hűtlen kezeléssel, hivatali visszaéléssel és üzletszerűen elkövetett gazdasági csalással vádolják őt.

A per előkészítő ülését szerdán tartották meg a Pécsi Járási Bíróságon, ahol ügyészség 4 év börtönt kért a volt jegyzőre, ha elismeri a bűncselekményt és lemond a tárgyalásról. Fitos Harri nem fogadta el ezt az ajánlatot, mivel ártatlannak tartja magát. Így bizonyítási eljárás indul, amelyre a vádlott és ügyvédje megidézte a nyomozás könyvszakértőjét, valamint a korábban általa vezetett hivatal több munkatársát.

Fitos Harri az ülés után – kérdésünkre válaszolva - azt mondta, hogy neki bizalmatlanságból mondtak fel, s miután a felmondást jogtalannak ítélte, 18 milliót követelt volt munkaadójától, válaszképp a hét falu lopásért feljelentette őt. Az elbocsátott jegyző állítja, hogy nem követte el a vádbeli bűncselekmények egyikét sem, s ezt a tárgyaláson be is bizonyítja majd.

A per másodrendű vádlottja Kovács János volt, aki 1998. és 2024. között Nagydobsza független polgármestereként szolgált. Őt hivatali visszaéléssel vádolták, mivel a falu egyik ingatlanját – a jegyző közreműködésével - úgy adta el egy gazdasági társaságnak, hogy félrevezette a képviselőket, és nem tartottak versenytárgyalást az értékesítésre. Bár az ingatlan piaci áron kelt el, a verseny elmaradása miatt a település elesett attól, hogy magasabb áron értékesíthesse a vagyonát. A 64 esztendős polgármester elismerte a bűncselekményt, így őt jogerősen 300 ezer forint pénzbüntetéssel sújtotta a bíróság.