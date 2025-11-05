21 Kutatóközpont: Annyira lejt a pálya a Fidesznek, hogy akkor is több mandátumot szerezhet, ha kevesebb szavazatot kap, mint a Tisza Párt

Fidesz;gerrymandering;Tisza Párt;21 Kutatóközpont;

2025-11-05 22:22:00 CET

Az intézet közzétette új mandátumkalkulátorát, eszerint a Tisza Párt alapból százalékokban mérhető hátrányból indul, az abszolút többség reményéhez pedig minimum 5 százalékkal többet kellene kapnia, mint a Fidesz, ráadásul a képletbe a Mi Hazánk is bekavarhat.

Elkészítette új mandátumkalkulátorát a 21 Kutatóközpont, melynek egyik legfőbb tanulsága, hogy a fideszes kétharmad által kialakított rendszer lényege nem pusztán az, hogy a győztest bónuszban jutalmazza: kifejezetten a Fidesz számára lejt százalékokban mérhető módon a pálya, ami azt jelenti, hogy akár úgy is hatalomban maradhat az Orbán-kormány, ha a kormánypárt kevesebb szavazatot kapott mint a Tisza Párt.

Az intézet hangsúlyozza, hogy a kalkulátor nem jóslást végez, hanem becslést, a pillanatnyi állapot és a bemeneti feltételek alapján, amelyek elérhetők a kalkulátor menüpontjaiban. Mivel az egyes tényezők természetesen változhatnak, ezért a választáshoz közeledve a programot tovább fogják fejleszteni - ígérték.

A kalkulátorban a felhasználó bármilyen, általa feltételezett országos listás szavazatarányokat megadhat, a modell pedig ez alapján kiszámolja a jelenlegi tudásuk alapján várható mandátumarányokat. A 21 Kutatóközpont megjegyzi, hogy mivel a billegő választókerületekben a győztes kimenetele nagyon kevés vokson múlhat, ezért arra alkalmas a kalkulátor, hogy tendenciákat, összefüggéseket érzékeltessen, arra viszont nem, hogy tűpontos legyen.

Az intézet az elkészített kalkulátor alapján négy, fő tanulságot vont le, ezek a következők:

A választási rendszer nemcsak a győztest, hanem kifejezetten a Fideszt is favorizálja. Ez egyebek közt azt jelenti, könnyen elképzelhető, hogy a Fidesz akkor is mandátumtöbbséget szerezhet, ha egyébként a Tisza Párt szerzett több szavazatot.

Ez természetesen azt jelenti, hogy kétharmadot is könnyebben szerezhet a Fidesz: a kormánypárt számára ehhez 12-14 százalékos többség is elég, a Tisza Pártnak azonban 16-18 százalékpontos listás fölény kellene a kétharmadhoz.

Ha a Mi Hazánk bejut a Parlamentbe, akkor a Tiszának nagyságrendileg 5 százalékpontos fölény kell a kormányalakításhoz szükséges abszolút többséghez, és nagyjából 3,5 százalék a relatív többséghez. A Fidesz még úgy is szerezhet abszolút többséget, hogy listán 1-2 százalékos Tisza-fölény lesz.

A legtöbb választókerület, ami a Tisza minimális abszolút többsége esetén billeg, az Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Fejér, Győr-Moson-Sopron és Pest vármegyében van.

Mindez egyébként egyebek mellett azért lehetséges, mert az Orbán-kormány regnálása alatt előszeretettel élt az úgynevezett gerrymandering (azaz választókerület-manipuláció) módszerével is, melynek lényege, hogy a választókörzetek határait olyan módon szabták át, hogy az a Fidesz számára biztosítson előnyt (például nagyobb súllyal esnek a latba a kis vidéki települések, amelyek most is a kormánypárt fő bázisát jelentik), így önmagában a Tisza Párt győzelméhez nem elegendő az, hogy többen szavaznak rá.