Rajtuk nem múlt a jövő: az ENSZ működését modellezte 300 diák

Az ENSZ működését modellezte öt napon keresztül egy budapesti gimnáziumban több mint háromszáz diák, akik felnőtteket megszégyenítő komolysággal és egymás iránti tisztelettel próbáltak megoldani globális problémákat. Egyenlőbb oktatásért, biztonságosabb közösségi médiáért, fenntartható környezetért vitáztak – talán ők lesznek, akiknek sikerül is mindezt megvalósítaniuk.