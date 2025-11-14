A bíróság végleg eltiltotta minden olyan foglalkozástól, amelynek keretében kiskorúakkal kerülne kapcsolatba.
Az ENSZ működését modellezte öt napon keresztül egy budapesti gimnáziumban több mint háromszáz diák, akik felnőtteket megszégyenítő komolysággal és egymás iránti tisztelettel próbáltak megoldani globális problémákat. Egyenlőbb oktatásért, biztonságosabb közösségi médiáért, fenntartható környezetért vitáztak – talán ők lesznek, akiknek sikerül is mindezt megvalósítaniuk.
Korántsem csupán demográfiai okai vannak annak, hogy az elmúlt 12 évben sosem volt olyan kevés érettségiző diák, mint most.
Több középiskolát is elfoglaltak csütörtökön az ott tanuló gimnazisták Franciaországban, tiltakozásul külföldi osztálytársaik kitoloncolása ellen.