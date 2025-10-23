Oktatás: vágyvezérelt gondolkodás

A magyar kormány relatíve keveset költ oktatásra, így fontos lenne, hogy a rendelkezésre álló forrásokat jól költsék el - erről is beszélt Andreas Schleicher, az OECD szakértője, miután tiszteletét tette a kormány köznevelési kerekasztalánál. Figyelmeztetése nem légből kapott, az Európai Bizottság oktatási jelentéséből ugyanis az látszik, hogy a legtöbb pénz nem közvetlenül iskolai oktatásra, hanem olyan "egyéb" beruházásokra ment el, mint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Ludovika Campus tatarozása, a pedagógusminősítés, a tanfelügyelet és az iskolák feletti állami kontroll rendszerének kiépítése. Radó Péter oktatáspolitikai elemző a tiltakozások újbóli felerősödésére számít.