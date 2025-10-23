A Budapest Airport a konkrét okokról nem adott tájékoztatást, de közölték, a repülőtér jelenleg fennakadás nélkül üzemel, járatkésés vagy törlés nincs.
A korábbi közlekedési álamtitkár szerint a kötöttpályás közlekedésből történő forráskivonások is jelzik, az Orbán-kormány már hosszabb távon sem számol az uniós támogatásokkal.
A kialakult helyzetre több magyarázat is született, de azt eddig senki nem tudta megmondani, hogy a szomszédos országokban miért nincsenek gondok.
Tízszer annyi halálos munkahelyi baleset történik a kkv-éknál, mint a nagy cégeknél, ami a szakszervezeti jelenlét hiányára is visszavezethető.
Bár az október 15-i, szociáldemokrata győzelemmel záruló alsó-szászországi tartományi választás után biztosnak látszott Martin Schulz pártelnöki pozíciója az SPD-nél, népszerűsége azért már messze nem akkora, mint a szeptember 24-i szövetségi választás előtt.
A metró után már a HÉV-vel is gondok vannak: a Batthyány tér és a Margit-híd közötti alagútban sebességcsökkentést rendeltek el az aggasztóan szaporodó hajszálrepedések miatt. Már csak tízzel "futhatnak" be a szerelvények az állomásra.
A magyar kormány relatíve keveset költ oktatásra, így fontos lenne, hogy a rendelkezésre álló forrásokat jól költsék el - erről is beszélt Andreas Schleicher, az OECD szakértője, miután tiszteletét tette a kormány köznevelési kerekasztalánál. Figyelmeztetése nem légből kapott, az Európai Bizottság oktatási jelentéséből ugyanis az látszik, hogy a legtöbb pénz nem közvetlenül iskolai oktatásra, hanem olyan "egyéb" beruházásokra ment el, mint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Ludovika Campus tatarozása, a pedagógusminősítés, a tanfelügyelet és az iskolák feletti állami kontroll rendszerének kiépítése. Radó Péter oktatáspolitikai elemző a tiltakozások újbóli felerősödésére számít.
A Facebookon hirdetett gyűjtést a Hűvösvölgyi Gyermekotthon egyik segítője, állítása szerint az intézet válsághelyzetben van, mosógépre, hűtőszekrényre, gyerekruhákra is nagy szükség lenne. Az otthon igazgatója tagadta, hogy válságban lennének, de minden adományt elfogadnak. A gyermekjogi szakértő szerint elfogadhatatlan, hogy egy állami fenntartású intézménynek egy közösségi oldalon kelljen gyűjtést szervezni.
Nemcsak az elvándorlás, de a demográfiai korfa is egyre nagyobb kihívás elé állítja a magyar gazdaságot. A megoldást rövid távon belső források felhasználása és a vendégmunkások jelenthetik - nyilatkozta egyebek mellett a Népszavának Rolek Ferenc. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGYOSZ) alelnöke rendkívül fontosnak nevezte nem csak a szakképzés, de a közoktatás szerepét is a gazdaságot fenyegető munkaerőhiány enyhítésében. A munkahelyteremtés helyett munkahelyek hatékonyságát növelő beruházásokat kellene támogatni - véli az alelnök.
Pep Guardiola, a Bayern München trénere elismerte, nagyon súlyos gondokkal kell szembenéznie a védelem összeállításánál a Juventus elleni ma esti találkozó során.