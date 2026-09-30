A szülők így megnyugodhatnak, hogy a gyerekük biztonságban lesz akkor is, ha ők már nem tudnak róla gondoskodni.
Több esetben megtépte a gyermek haját, rángatta a ruháját, megütötte, de előfordult, hogy hideg vízben fürdette le a kislányt, mert az nem akart szót fogadni.
A szegény, tanulatlan, idősödő nőkből könnyen lesz feketén foglalkoztatott bentlakásos gondozó egy hazájuktól Nyugatra eső országban.
Ormányával nekilökte a vasrácsnak a kifutóját takarító férfit.
Malabo hirtelen támadt a rutinfeladatait végző nőre.
Jogerősen tizenhárom év börtönbüntetéssel sújtotta a Szegedi Ítélőtábla szerdán azt az abádszalóki asszonyt, aki egy gondozására bízott rokkantnyugdíjas férfi halálát okozta - informál az MTI. A történet, a kiszolgáltatott ember kínhaláláról még olvasva is szörnyű.
Kórházban ápolják az orosz állatgondozónőt, akit a kalinyingrádi állatkertben egy tigris támadott meg a látogatók szeme láttára - számolt be az esetről a BBC News alapján az MTI.
Halálra mart két fiatal fehér tigris egy gondozót a dél-indiai Bannerghatta vadasparkban Bengaluru város mellett - írta a The Guardian online kiadása alapján az MTI.
A szombathelyi kórházban ápolják Törőcsik Marit, aki a Blikk információnk szerint még mindig étvágytalan, alig eszik, de pár nap múlva hazatérhet velemi otthonába. A 81 éves színésznő mellé a család fogadott fel egy gondozónőt.
Két év, végrehajtásában öt évre felfüggesztett fogházbüntetéssel sújtotta a Szegedi Törvényszék azt a gondozót, aki 2013-ban egy ápolt halálát okozta egy csongrádi idősek otthonában - tájékoztatott a bíróság szóvivője.
Ilyennek nem szabad előfordulnia. A dolgozót már azonosítottuk, de még tisztáznunk kell, hogy pontosan mi történt. Ha valóban az, amiről az iskola és a szülő beszél, akkor levonjuk a személyi konzekvenciákat – közölte a Blikk érdeklődésére Hanga Zoltán, az állatkert szóvivője. De mi történt valójában?
Ketrectakarítás közben halálra marcangolta gondozóját egy szumátrai tigris a wroclawi állatkertben - értesült a TVN24 lengyel hírtelevízió szerdán.
Egy másik beteg hozzátartozója felvette, amint három biztonsági őr és egy zöld nadrágos kórházi dolgozó hátracsavart kézzel a kezelőbe kíséri a később megvert férfi beteget. A TV2 Tények című műsor birtokába jutott felvételen látszik, hogy mielőtt bevitték a kezelőbe a beteget, még nem látszottak az arcán azok a sérülések, amik utána már igen. A kórház megtette a szükséges munkajogi lépéseket, a rendőrségi vizsgálat is folyamatban van.