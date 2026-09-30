Brutális betegverés - Újabb videó!

Egy másik beteg hozzátartozója felvette, amint három biztonsági őr és egy zöld nadrágos kórházi dolgozó hátracsavart kézzel a kezelőbe kíséri a később megvert férfi beteget. A TV2 Tények című műsor birtokába jutott felvételen látszik, hogy mielőtt bevitték a kezelőbe a beteget, még nem látszottak az arcán azok a sérülések, amik utána már igen. A kórház megtette a szükséges munkajogi lépéseket, a rendőrségi vizsgálat is folyamatban van.