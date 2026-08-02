Örömzene a Balkán hercegével

Goran Bregovic sokak számára a legendás szerb filmrendező, Emir Kusturica filmjeinek zeneszerzőjeként ismert, pedig a világhírű szerb zenész saját zenekarával, egyedi hangzást és partihangulatot szállítva, körbeturnézta a fél világot. A hatvanhat évesen is energikus Bregovic nagyszerű koncertet adott a Szigeten, de hiába ígért temetési hangulatot, a közönséget nem lehetett eltántorítani az esküvők örömorgiájától.