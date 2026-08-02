Maradhatott volna a Balkán Led Zeppelinje, de aztán kitört a háború és a komplett dél-kelet európai térség hangja lett. Veteránként tér vissza Goran Bregović a Sziget Fesztivál 0. napján.
Goran Bregovic a balkáni zene nagyágyúja, jórészt azért, mert az egykori jugoszláv állam hagyományát roma zenei motívumokkal ötvözi. Most is imádta a nemzetközi közönség.
Goran Bregovic sokak számára a legendás szerb filmrendező, Emir Kusturica filmjeinek zeneszerzőjeként ismert, pedig a világhírű szerb zenész saját zenekarával, egyedi hangzást és partihangulatot szállítva, körbeturnézta a fél világot. A hatvanhat évesen is energikus Bregovic nagyszerű koncertet adott a Szigeten, de hiába ígért temetési hangulatot, a közönséget nem lehetett eltántorítani az esküvők örömorgiájától.