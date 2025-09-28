A DE_FORM grafikai stúdió már számos cégnek, intézménynek és kiállításnak tervezett letisztult stílusú, minimalista logót vagy arculatot. A kezdetekről és a csapat napi munkájáról a két alapító, Demeczky Nóra és Déri Enikő dizájner mesélt a Visszhangnak.
A 25 éves, Szegeden élő Fodor Bernadett mindig is szeretett barkácsolni. Az alkotás öröméért, és mert ezzel másoknak is örömet szerezhetett. Kamaszként saját Facebook-oldalt, a nagykorúságot elérve vállalkozást alapított, Betti műhelye néven egyedi és kis szériás kézműves ajándéktermékeket árul saját kezűleg összerakott webshopjából. Ám amikor úgy döntött, ez lesz a főállása, pár napra rá jött a kata eltörlése, a rekordinfláció, a forint mélyrepülése, majd a posták bezárása. A nehézségekből származó frusztrációját kreatívan élte ki, frappánsan ironizáló, politikai tematikájú termékcsokrot tervezett. Ez hozta meg számára az üzleti sikert, mi is innen figyeltünk fel rá.
Az ötletes könyvborítóiról ismert Helikon Zsebkönyvek már a 80. kötetnél járnak. A sorozat grafikusával, Szabó Leventével beszélgettünk.
Csáji Attila Munkácsy-díjas festőművész, grafikus Fényút címmel nyílt új kiállítása a Műcsarnok aktuális szenzációja. Gazdag gyűjtemény mutatja be az alkotó életművét, megközelítően másfélszáz mű kapcsolódik a Fény Nemzetközi Évéhez.
A száz éves magyar animáció múltja tárul fel a Viadóban nyílt és március 1-ig még látható kiállításon. A Magyar Animáció 100 című tárlaton híres alkotók híres alkotásait látjuk viszont, de a kiállítás bemutatja azt a nagy korszakot is, amikor a haza animációs filmgyártás a világ élvonalában volt.
Aluljáróban fekvő hajléktalanokat, buszmegállóban várakozó embereket és a metró utazóközönségének tipikus arcait rajzolja meg pixelekből Mondik Noémi, a Kispesten felnőtt grafikus. A Windows Paint nevű rajzprogramjában készült alkotásokat eddig paintmámor nevű blogjára töltötte fel, de most egy másik internetes művésszel, Kovács Orsival állít ki a Godot Galériában.
A huszonöt éve elhunyt Duray Tibor Munkácsy-díjas festő, grafikus, éremművész életművét összefoglaló monográfiát és több mint tízezer műtárgyat felvonultató képzőművészeti webshopot mutattak be kedden a Kieselbach Galériában Budapesten.