A másik sárba tiprásának nincs köze egy normális társadalom légköréhez – jelentette ki lapunknak a Hősök terén tartott demonstráció egyik résztvevője.
Gryllus Dorka az egyik főszereplője Szász János A hentes, a kurva és a félszemű című filmjének. A színésznő szerint mindenki eldöntheti, hogy egy helyzetből kilép, vagy benne marad.
„Merj élni, meghalni bárki tud” – mondta a világ egyik legnépszerűbb festőművésze, a sokoldalúságáról is híressé vált mexikói Frida Kahlo.
A legjobb színészi alakításért járó elismerést megosztva vehették át Kovács Patrícia és Gryllus Dorka magyar színésznők szombat éjjel a barcelonai Zoom Filmfesztiválon.
Gryllus Dorka és Kerekes Vica külföldön is előszeretettel foglalkoztatott színésznőt kérdezték arról a Marie Claire Magazin által hagyományteremtő szándékkal életre hívott Filmnapokon, milyen nehézségekkel jár, ha valaki idegenben is boldogulni próbál. Azt, hogy a színész az anyanyelvén játsszon, semmi sem pótolja, egy jó ügynök pedig a legtöbb országban elengedhetetlen az érvényesüléshez, tudtuk meg.
Víkend címmel az erdélyi hegyek között játszódó bűnügyi filmjével jelentkezik Mátyássy Áron rendező, akit az Utolsó idők című debütáló munkája óta nagy reménységeként tart számon a magyar film. A főszerepekben Gryllus Dorka, Simon Kornél, Lengyel Tamás és Vass Teréz látható. A hullákat nem tudtuk megszámolni.
A nemzetközi romanap alkalmából egy nagy önkéntes civil összefogás keretén belül ismert színésznők mutatták be a Romani Design divatstúdió roma motívumok ihlette egyedi divatkollekcióját az Akvárium Klubban.