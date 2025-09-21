A nehézségek a legcsábítóbbak

Gryllus Dorka és Kerekes Vica külföldön is előszeretettel foglalkoztatott színésznőt kérdezték arról a Marie Claire Magazin által hagyományteremtő szándékkal életre hívott Filmnapokon, milyen nehézségekkel jár, ha valaki idegenben is boldogulni próbál. Azt, hogy a színész az anyanyelvén játsszon, semmi sem pótolja, egy jó ügynök pedig a legtöbb országban elengedhetetlen az érvényesüléshez, tudtuk meg.