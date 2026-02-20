Albérletet keresett, elvették a kislányát

Bosch Erzsébet egy budapesti munkásszállón él egyedülálló anyaként. A gyes és a családi pótlék mellett takarításból tartja fenn magát és a 20 hónapos Gabriellát. A családgondozó kérésére és A Város Mindenkié (AVM) csoport tanácsára egy hete bölcsődébe íratta a kislányt, bár tartott attól, hogy a gyámhivatal kiemeli a gyermeket, mert születése óta próbáltak különböző anyagi indokok miatt nevelésbe vételi eljárást indítani - olvasható az AVM blogon megjelent írásban.