Nem vihették haza a tatabányai kórházból egészséges kislányukat a szülők. Az anya naponta kétszer bejárt szoptatni, de szerda reggelre a tudta nélkül elszállították az újszülöttet, és nem mondták meg neki, miért, és hova. Az utóbbi időben ez a negyedik ilyen történet.
A forgatókönyv azonos időben mutatja be ugyanazt a történetet egy, a film utolsó jelenetéig titkolt államban, és egy kis, de a jogállamisági viták középpontjában álló országban: a mai Magyarországon.
Bosch Erzsébet egy budapesti munkásszállón él egyedülálló anyaként. A gyes és a családi pótlék mellett takarításból tartja fenn magát és a 20 hónapos Gabriellát. A családgondozó kérésére és A Város Mindenkié (AVM) csoport tanácsára egy hete bölcsődébe íratta a kislányt, bár tartott attól, hogy a gyámhivatal kiemeli a gyermeket, mert születése óta próbáltak különböző anyagi indokok miatt nevelésbe vételi eljárást indítani - olvasható az AVM blogon megjelent írásban.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) tudomásul vette a Pest megyei kormányhivatalnak a szigetszentmiklósi gyermekbántalmazás ügyében végzett vizsgálatának eredményét, de szakmai felügyeleti jogosítványával élve megvizsgálja a Pest Megyei Szociális és Gyámhivatal eljárását.