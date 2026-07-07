A szombathelyi oladi platón CSOK-os családok építkeznek azbesztes kőzúzadékon. Hivatalos mérések szerint a levegő azbeszttartalma a megengedett határérték közel háromszázszorosa. A magyar kórházakban hőség idején műtétek állnak le, egyes osztályokon még ventilátort sem engedik be, mert az elektromos hálózat összeomlik. Éjszakánként húsz–negyven beteg jut egy nővérre, a minisztériumban pedig 190 szakember hiányzik, akik egy adatalapú „tanuló egészségügyet” építhetnének. Benke Ágnes (24.hu) Élő Anita (Válasz Online) és Danó Anna (Népszava) A Szike Extra podcast legfrissebb epizódjában arra keresik a választ: képes-e a rendszer tanulni ezekből a katasztrófákból, vagy csak újra és újra reprodukálja őket.
Egy bárki számára használható, a választási bizottsághoz benyújtható kifogás-mintát készített a "politikai pedofília" bejelentésére az Eötvös Károly Intézet (EKINT). A politikusok díszletként használják a gyerekeket saját maguk és pártjuk népszerűségének növelésére, írja közleményében az EKINT: kampányidőszakban egyre gyakrabban látogatnak el iskolákba, óvodákba és képeket, videókat tesznek erről közzé közösségi oldalaikon, vagy jelenik meg a sajtóban róluk ilyen jellegű hír.
A gyermekek védelmével indokolta az igazságügyi tárca a gyermekek szexuális kizsákmányolása és zaklatása elleni védelméről szóló Európa Tanácsi egyezmény ratifikálását, amelynek lényegi elemeit a pénteki általános vitában az ellenzék is támogatásáról biztosította.