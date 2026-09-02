A tudósok a mesterséges intelligencia és laboratóriumokban nevelt miniagyak segítségével egyre közelebb kerülnek ahhoz, hogy megértsék, mi okozza az autizmust, hogyan fejlődik az agyban és milyen módon lehet célzottabb terápiákkal kezelni.
Egészségügyi rutinvizsgálatra Franciaországba utazott tegnap az algériai elnök - jelentette az állami APS hírügynökség. A 78 esztendős Abdelaziz Bouteflika két éve szenvedett agyvérzést, akkor hónapokat töltött franciaországi gyógykezelésen.
Jó állapotban vannak azok az ukrán konfliktusban megsérült ukrán katonák, akiket Budapesten, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központban kezelnek - mondta a kórház orvosigazgatója.
A WHO legújabb adatai szerint Nyugat-Afrikában eddig 2 240 ember betegedett meg Ebola-fertőzésben, összesen 1 229-en meg is haltak. A túlélők ezt a halálos vírusfertőzést gyógyíthatják, ugyanis a jelenlegi lehetőségek közé tartozik a túlélők vérsavójával történő passzív immunterápia és az interferon kezelés.
Az orosz fővárosban járt kivizsgáláson Aleksandar Vucic, a Szerb Haladó Párt (SNS) elnöke, aki pártjával jelentős fölénnyel győzött az előző héten megrendezett szerb parlamenti választáson.
Drámai fordulatot hozott Bajor Imre kínai utazása, a csodadoktorok el sem kezdték a kezelést. Az első vizsgálatok után közölték a színésszel, siessen haza a családjához, nem tudnak segíteni rajta - írja a Bors.
Ha valaki külföldön fizet társadalombiztosítást, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) a jövőben külföldinek tekintené, és mindenképpen fizetnie kellene az egészségügyi ellátásért - áll egy új törvénymódosító javaslatban. Nem ez az első eset, hogy úgy tűnik, az Orbán-kormány bosszút áll a Magyarországról elköltözőkön.
A német külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Németországnak ez a felajánlása "humanitárius természetű". Guido Westerwelle az ukrán elnökkel folytatott megbeszélését konstruktívnak minősítette, ugyanakkor részleteket nem árult el sajtótájékoztatóján.