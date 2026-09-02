Sarc az elköltözőknek

Ha valaki külföldön fizet társadalombiztosítást, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) a jövőben külföldinek tekintené, és mindenképpen fizetnie kellene az egészségügyi ellátásért - áll egy új törvénymódosító javaslatban. Nem ez az első eset, hogy úgy tűnik, az Orbán-kormány bosszút áll a Magyarországról elköltözőkön.