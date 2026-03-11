Választás 2026: megy a harc a narancsvidéken, Győr-Moson-Sopron öt körzetéből egy biztosan a Tiszáé, de még kettőben is nyerhet

Remek szociológiai vagy politológiai diplomamunka lehetne megfejteni, hogyan változott Győr-Moson-Sopron szavazóinak világképe a rendszerváltás óta, és lett egy jelentős részben liberális-balos megyéből a Fidesz-KDNP egyik legerősebb bástyája.