Remek szociológiai vagy politológiai diplomamunka lehetne megfejteni, hogyan változott Győr-Moson-Sopron szavazóinak világképe a rendszerváltás óta, és lett egy jelentős részben liberális-balos megyéből a Fidesz-KDNP egyik legerősebb bástyája.
A jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése, megszakítása, valamint a közrend és közbiztonság fenntartása érdekében.
Az ügyészség vádat emelt ellenük.
Információnk szerint a orvosok órabére 7 és 11 ezer forint közötti lesz.
A 13 éves lányt kórházba kellett szállítani, egyelőre nem tudják, milyen eszközt robbantott fel.
A Richter-skála szerinti 2,6-os földrengést mértek a Győr-Moson-Sopron megyei Iván közelében hétfő éjjel kilenc perccel fél tizenkettő előtt - közölte az MTA CSFK GGI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma az MTI-vel.