Kigyulladt egy tehervonat Vértesszőlősnél, jelentős késések vannak a győri fővonalon

A MÁV szerint személyi sérülés nem történt, az oltási munkálatok idejére viszont az érintett szakaszon a felsővezetéket kikapcsolták, ezért Tatabánya és Tata között áll a forgalom.