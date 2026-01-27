A MÁV szerint személyi sérülés nem történt, az oltási munkálatok idejére viszont az érintett szakaszon a felsővezetéket kikapcsolták, ezért Tatabánya és Tata között áll a forgalom.
Hullámossá vált a sínpár azon a szakaszon, amelynek tervbe vett fejlesztéséről az építési és közlekedési miniszter még 2022-ben azt írta, hogy alacsony érdeksérelemmel lezárható.
Az érintett szakaszon szerda estig késésekre, pótlóbuszokra kell számítani.
Pintér Bence a győri vasúti fővonalon felsővezeték-szakadás miatt kialakult szombati közlekedési káosz nyomán ismertette a tervét.
A vihar miatt a Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalon jelentős, 20-60 (esetenként 60-90) perces késések várhatók vasárnap délután, a Budapest-Vác-Szob vonalon 10-30 perccel nőhet a menetidő - tájékoztatta a Mávinform sajtóügyeletese az MTI-t.
Húsz-harminc perccel hosszabb menetidőre kell számítani a Budapest-Komárom-Győr vasútvonalon, mert halálra gázolt egy férfit a Tatabányáról a budapesti Déli pályaudvarig közlekedő személyvonat szerda délután - közölte a Mávinform sajtóügyeletese.
A Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonalon, öt óra után néhány perccel meghibásodott a Szárliget állomásra behaladó tehervonat mozdonya - közölte a Mávinform hétfőn reggel.
Műszaki hiba miatt 20-30 perces késésekre kell számítani a Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonalon kedd délután - közölte a Mávinform sajtóügyeletese az MTI-vel.