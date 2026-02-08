Vietnám, avagy az ázsiai csodaország új utakon

Vietnámban minden jel szerint az eddigiektől különböző és mindenképpen izgalmas korszak kezdődik. Ennek elindítója az ottani egypártrendszerben nem lehet más, mint a pártkongresszus. Erre került sor január utolsó napjaiban. Hanoiban azt mondják, ez volt az elmúlt harminc év legfontosabb döntéshozó tanácskozása, és ezt a véleményt osztják a külföldi megfigyelők is.