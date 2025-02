Csúsztatnak életfogytig

Továbbra is ki lehet szabni tényleges életfogytiglani szabadságvesztést (tész) Magyarországon - közölte a Kúria, amely a hatályos magyar jogszabályokra hivatkozva állapította meg ezt. A Fidesz és Lázár János szerint akkor minden rendben is, ám Bárándy Péter volt igazságügyi miniszter úgy látja: hiába örvendezik a kormányoldal, a tész-t érintő strasbourgi ítélet kifogásai ma is megállnak a magyar jogrendszerrel szemben.