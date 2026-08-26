A kórház a közelmúltban részese volt egy beteg halálával végződő nem kívánatos eseménynek, emlékeztet a közlemény. Korábban rendkívüli vizsgálatot rendelt el a hatvani Albert Schweitzer Kórház egy 80 éves csányi asszony halála után, akit az intézményből való elbocsátását követően betegszállító vitt haza, de otthonánál már nem mutatott életjeleket.
Az egészséges, 3500 grammos kisfiút Szombati Zsombornak keresztelték el.
Az intézkedés huszonhárom embert érintett.
A kisfiú az előzetes vizsgálatok alapján egészséges, és a Nyári Csaba nevet kapta.
A februári rövid hónapban 310 órát dolgoztak, nettó alapbérük százezer sincs, a fertőzésveszélyért nem kapnak pótlékot - egyszerre álltak fel mind. Máshol sztrájkra készülnek a beteghordók.
Azt persze nem lehet tudni, hogy a "nem kell" mit takar, manapság sokan kerülhetnek olyan élethelyzetbe, hogy képtelenek ellátni, felnevelni egy gyereket. Az egészséges kislányra ma hajnalban bukkantak a hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet újszülöttmentő inkubátorában.