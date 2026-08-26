Felmentette a hatvani kórház vezetőjét az OKFŐ főigazgatója

A kórház a közelmúltban részese volt egy beteg halálával végződő nem kívánatos eseménynek, emlékeztet a közlemény. Korábban rendkívüli vizsgálatot rendelt el a hatvani Albert Schweitzer Kórház egy 80 éves csányi asszony halála után, akit az intézményből való elbocsátását követően betegszállító vitt haza, de otthonánál már nem mutatott életjeleket.