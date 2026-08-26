Felmentette a hatvani kórház vezetőjét az OKFŐ főigazgatója

Tótth Árpád, az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója a mai napon felmentette tisztségéből Dr. Szedlák Miklós Györgyöt, a Hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet főigazgatóját - közölte a Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) közösségi oldalán.
A főigazgatói feladatokat 2026. augusztus 27-től megbízott főigazgatóként Valentinné dr. Papp Violetta, az intézmény orvosigazgatója látja el, a kórház Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően - teszik hozzá.
Amint arról korábban lapunk is beszámolt, rendkívüli vizsgálatot rendelt el a hatvani Albert Schweitzer Kórház egy 80 éves csányi asszony halála után, akit az intézményből való elbocsátását követően betegszállító vitt haza, de otthonánál már nem mutatott életjeleket.
A család ügyvédet fogadott és feljelentést tett, a Hatvani Rendőrkapitányság pedig közigazgatási eljárásban vizsgálja a rendkívüli haláleset körülményeit.Rendkívüli vizsgálat indult a hatvani kórházban az idős asszony miatt, aki hazafelé, a betegszállító autóban halt meg
Az OKFŐ mai tájékoztatása szerint a Kórház a közelmúltban részese volt egy beteg halálával végződő nem kívánatos eseménynek, ennek kivizsgálása folyamatban van, mind a Kórház, mind a betegszállítást végző egészségügyi szolgáltató vonatkozásában. Az előzetes szakfelügyelői vélemény alapján, a hatósági ellenőrzést végző hatóság ideiglenes intézkedésének eredményeként,
a betegszállítást végző szervezet két munkatársa határozatlan időre felfüggesztésre került a betegellátáshoz kapcsolódó munkavégzés alól.
A család beszámolója szerint a fekvőbeteg asszonyt a betegszállító ülő helyzetben, leszíjazva vitte a csányi házhoz. Amikor a hozzátartozók észrevették, hogy nem reagál, az orrából és a szájából alvadt vér folyt.
A betegszállítók azt közölték, hogy nem tudnak újraélesztést végezni, a 18 perccel később kiérkező mentők pedig már csak a halál beálltát állapították meg. Az út során Gyöngyösön egy másik beteg miatt kitérőt is tettek.
Szedlák Miklós főigazgató akkor arról tájékoztatott, hogy a sürgősségi vizsgálatok nem mutattak ki olyan eltérést, amely az asszony azonnali osztályos felvételét indokolta volna. A rendkívüli vizsgálat az ellátási folyamat orvosszakmai, betegjogi és etikai körülményeire egyaránt kiterjed, és az érintett dolgozókat is meghallgatják.