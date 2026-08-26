Felmentette a hatvani kórház vezetőjét az OKFŐ főigazgatója

egészségügy;felmentés;hatvani kórház;Országos Kórházi Főigazgatóság;

2026-08-26 16:26:00 CEST

A kórház a közelmúltban részese volt egy beteg halálával végződő nem kívánatos eseménynek, emlékeztet a közlemény. Korábban rendkívüli vizsgálatot rendelt el a hatvani Albert Schweitzer Kórház egy 80 éves csányi asszony halála után, akit az intézményből való elbocsátását követően betegszállító vitt haza, de otthonánál már nem mutatott életjeleket.

Tótth Árpád, az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója a mai napon felmentette tisztségéből Dr. Szedlák Miklós Györgyöt, a Hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet főigazgatóját - közölte a Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) közösségi oldalán.

A főigazgatói feladatokat 2026. augusztus 27-től megbízott főigazgatóként Valentinné dr. Papp Violetta, az intézmény orvosigazgatója látja el, a kórház Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően - teszik hozzá.

Amint arról korábban lapunk is beszámolt, rendkívüli vizsgálatot rendelt el a hatvani Albert Schweitzer Kórház egy 80 éves csányi asszony halála után, akit az intézményből való elbocsátását követően betegszállító vitt haza, de otthonánál már nem mutatott életjeleket.

A család ügyvédet fogadott és feljelentést tett, a Hatvani Rendőrkapitányság pedig közigazgatási eljárásban vizsgálja a rendkívüli haláleset körülményeit.

Az OKFŐ mai tájékoztatása szerint a Kórház a közelmúltban részese volt egy beteg halálával végződő nem kívánatos eseménynek, ennek kivizsgálása folyamatban van, mind a Kórház, mind a betegszállítást végző egészségügyi szolgáltató vonatkozásában. Az előzetes szakfelügyelői vélemény alapján, a hatósági ellenőrzést végző hatóság ideiglenes intézkedésének eredményeként,

a betegszállítást végző szervezet két munkatársa határozatlan időre felfüggesztésre került a betegellátáshoz kapcsolódó munkavégzés alól.

A család beszámolója szerint a fekvőbeteg asszonyt a betegszállító ülő helyzetben, leszíjazva vitte a csányi házhoz. Amikor a hozzátartozók észrevették, hogy nem reagál, az orrából és a szájából alvadt vér folyt.

A betegszállítók azt közölték, hogy nem tudnak újraélesztést végezni, a 18 perccel később kiérkező mentők pedig már csak a halál beálltát állapították meg. Az út során Gyöngyösön egy másik beteg miatt kitérőt is tettek.

Szedlák Miklós főigazgató akkor arról tájékoztatott, hogy a sürgősségi vizsgálatok nem mutattak ki olyan eltérést, amely az asszony azonnali osztályos felvételét indokolta volna. A rendkívüli vizsgálat az ellátási folyamat orvosszakmai, betegjogi és etikai körülményeire egyaránt kiterjed, és az érintett dolgozókat is meghallgatják.