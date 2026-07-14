A napirend előtti felszólalások közben tört ki a botrány, ezért a Tisza kezdeményezésére összeült a házbizottság.
A Tisza frakcióvezető-helyettese elmondta, hogy a házbizottság ülésén tárgyalják majd az esetet.
Szerintük a haza biztonsága olyanok kezében van, akik sokadik alkalommal bizonyítják teljes alkalmatlanságukat.
A Kövér Lászlónak címzett indítvány alapján akár már a jövő héten köztársasági elnök lehet Sulyok Tamásból.
Noha az általa elnökölt Országgyűlésből nem is, de az egyik operatív jellegű bizottságból kivonulnak.
A parlament fideszes többsége dönti el, hogy miképp fenyítik meg az ellenzéket.