Újabb házisertés-állományban mutatták ki az afrikai sertéspestis (ASP) vírusát Baranya vármegyében. A Nébih laboratóriuma augusztus 18-án erősítette meg a fertőzést egy Kölkeden található, 27 sertést tartó gazdaságban.
A nap 24 órájában bármikor bekukkanthatunk az ólba.
A szabadban tartott kutyáknak hőszigetelt ház, a lakásban élőknek cipő és ruha is ajánlott.
Otthon tölthetik, ha a gazdáik tudnak gondoskodni róluk, mert egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy kisállatokról emberre is terjed a kórokozó.
Sokan szinte pszichológusként tekintenek a házikedvencükre, de a magyar állattartók megkérdezésével készült felmérés szerint a kutyák, macskák is örülnek, hogy több időt tölthetnek a gazdáikkal.
Allergiás tüneteket nem csak a lakásban tartott háziállat szőre válthat ki. Ilyenkor, bármilyen fájdalmas is, javasolt a kedvenc eltávolítása, de legalábbis kertbe költöztetése.
A háziállatok feje beszorulhat a tartályba. A terméket 2017 októberében kezdték árusítani.
Úgy tűnik nem csak a Star Wars-rajongók, hanem a kutyák és macskák is szívükbe zárták Az ébredő Erő legszerethetőbb figuráját írja a hvg.hu.