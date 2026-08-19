Újabb baranyai házisertés-állományban jelent meg az afrikai sertéspestis

A betegséget azután kezdték vizsgálni, hogy az állatok között étvágytalanságot, elfekvést és elhullást tapasztaltak. A gazdaságot lezárták, az állomány felszámolása pedig jelenleg is folyamatban van – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.
A Kölkeden található gazdaság már korlátozás alatt álló területen működik, ahol a vaddisznóállományban jelentős a vírus jelenléte. Ez azért jelent különösen nagy kockázatot a házisertésekre, mert az ASP közvetlenül és közvetve is átterjedhet a vaddisznókról a házisertésekre.
A Nébih ismételten felhívta a sertéstartók figyelmét a járványvédelmi szabályok szigorú betartására. Kiemelten fontos, hogy a gabona alapú takarmányt legalább 30 napig, a szalmát pedig 90 napig elkülönítve tárolják, és csak ezt követően használják fel. Emellett a sertéseket zártan kell tartani, gondoskodni kell a megfelelő fertőtlenítésről, és meg kell akadályozni a vaddisznókkal való közvetlen vagy közvetett érintkezést.Újabb házisertés-állományban igazolta a sertéspestist a Nébih
Az afrikai sertéspestis az emberre nem veszélyes, a sertéságazat számára azonban komoly gazdasági kockázatot jelent. A fertőzött állományok felszámolása mellett a járvány korlátozásokat, kereskedelmi veszteségeket és jelentős többletköltségeket okozhat a gazdálkodóknak.
A hatóság arra kéri a sertéstartókat, hogy szokatlan megbetegedés vagy elhullás esetén haladéktalanul értesítsék az állatorvost. A Nébih hangsúlyozza: a magyar üzletekben forgalmazott sertéshús és húskészítmények biztonságosak, azok hatósági ellenőrzés mellett kerülnek forgalomba.Megjelent az afrikai sertéspestis Magyarországon, egy szabolcsi telepen 3000 állatot ölnek le