Újabb baranyai házisertés-állományban jelent meg az afrikai sertéspestis

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2026-08-19 11:54:00 CEST

Újabb házisertés-állományban mutatták ki az afrikai sertéspestis (ASP) vírusát Baranya vármegyében. A Nébih laboratóriuma augusztus 18-án erősítette meg a fertőzést egy Kölkeden található, 27 sertést tartó gazdaságban.

A betegséget azután kezdték vizsgálni, hogy az állatok között étvágytalanságot, elfekvést és elhullást tapasztaltak. A gazdaságot lezárták, az állomány felszámolása pedig jelenleg is folyamatban van – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.

A Kölkeden található gazdaság már korlátozás alatt álló területen működik, ahol a vaddisznóállományban jelentős a vírus jelenléte. Ez azért jelent különösen nagy kockázatot a házisertésekre, mert az ASP közvetlenül és közvetve is átterjedhet a vaddisznókról a házisertésekre.

A Nébih ismételten felhívta a sertéstartók figyelmét a járványvédelmi szabályok szigorú betartására. Kiemelten fontos, hogy a gabona alapú takarmányt legalább 30 napig, a szalmát pedig 90 napig elkülönítve tárolják, és csak ezt követően használják fel. Emellett a sertéseket zártan kell tartani, gondoskodni kell a megfelelő fertőtlenítésről, és meg kell akadályozni a vaddisznókkal való közvetlen vagy közvetett érintkezést.

Az afrikai sertéspestis az emberre nem veszélyes, a sertéságazat számára azonban komoly gazdasági kockázatot jelent. A fertőzött állományok felszámolása mellett a járvány korlátozásokat, kereskedelmi veszteségeket és jelentős többletköltségeket okozhat a gazdálkodóknak.

A hatóság arra kéri a sertéstartókat, hogy szokatlan megbetegedés vagy elhullás esetén haladéktalanul értesítsék az állatorvost. A Nébih hangsúlyozza: a magyar üzletekben forgalmazott sertéshús és húskészítmények biztonságosak, azok hatósági ellenőrzés mellett kerülnek forgalomba.