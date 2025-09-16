Ibsen Vadkacsáját mindenki ismeri. Vagy legalábbis mindenki azt hiszi, hogy ismeri.
Rusznyák Gábor Hedda Gablert rendezett Miskolcon.
A Hedda Gabler a Katona József Színházban Jordán Adél vibráló, végletesen önsorsrontó szólója. A sodrásban mindenkit lerombol, önmagát is.
A látszólagos idilltől fokozatosan jutunk el a kíméletlen nihilig Béres Attila miskolci Ibsen-rendezésében.
Ibsen Kísértetek című drámáját vitte színre Alföldi Róbert a Centrál Színház kisszínpadán. Néhol didaktikus, de mégis megrendítő előadás.