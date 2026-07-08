Pert nyert a Demokratikus Koalíció a hirado.hu ellen

Első fokon pert nyert a Demokratikus Koalíció (DK) a hirado.hu ellen, miután tavaly novemberben az oldal idézte Zsigó Róbertet, a Fidesz szóvivőjét, aki arról beszélt, hogy "homályos üzleti körök dollármilliókkal hizlalják" a Demokratikus Koalíciót vezető Gyurcsány Ferencet - jelentette be a párt szóvivője csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján. Gréczy Zsolt hozzátette, hogy a honlapot helyreigazításra kötelezték.