Szerdán a reggel hetes híradó idején Koltai Róbert Sose halunk meg című vígjáték-drámája fogadta az M1-re kapcsolókat, a Kossuth rádióban pedig továbbra is a Bartók rádió dallamai szólnak.
Szánalmas balfácánok az ellenzéki politikusok Hadházy Ákos szerint, ha hagyják, hogy haugságokat terjesszen róluk a kormánymédia.
Egy 16 éves lány édesanyja írta meg az alkalmazás fejlesztőinek, hogy a lányának italába kevertek valamit, amitől teljesen elkábult - adta hírül a hirado.hu.
Az ónos eső miatt kidőlt fákat és leszakad ágakat várhatóan kedvezményesen áron fogják adni a szociális tűzifaprogram keretein belül, de ez az akció a károk felmérése után kezdődhet meg januárban, olvasható a híradó.hu-n.
Hogyan fordulhatott elő, hogy az M1 Híradójában nem szerepelt Bajor Imre halálhíre?
Első fokon pert nyert a Demokratikus Koalíció (DK) a hirado.hu ellen, miután tavaly novemberben az oldal idézte Zsigó Róbertet, a Fidesz szóvivőjét, aki arról beszélt, hogy "homályos üzleti körök dollármilliókkal hizlalják" a Demokratikus Koalíciót vezető Gyurcsány Ferencet - jelentette be a párt szóvivője csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján. Gréczy Zsolt hozzátette, hogy a honlapot helyreigazításra kötelezték.