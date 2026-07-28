A környezetvédelmi tárca már hozzálátott az ország vízkincsének a felméréséhez. Szerintük a hőhullámok miatt nem lesz Armageddon, mert vízhiány esetén, ha kell, a katonaságot is bevetik a vízszállításhoz.
A felmelegedés miatt az Indiában a hőhullámok egyre hosszabbak, intenzívebbek és gyakoribbak. Pakisztánban éjszaka sem megy le a hőmérséklet 32 fok alá. Az USÁ-ban előrejelző szolgálatot javasonak a szakértők, hogy megelőzzék a több ezer várható halálesetet.
A legfiatalabb generáció, a 2013 után születettek élete során várhatóan csaknem 29-szer több estrém meleget fog átélni Európában, mint korábbi felmenői, ha nem mérsékeljük a klímaváltozást.
A kérdést úgy is feltehetnénk, miért érezzük elviselhetetlennek a 37 fokos külső hőmérsékletet, ha a normális testhőmérsékletünk is ennyi?
Ha az üvegházhatású gázok kibocsátásának jelenlegi mértéke változatlan marad, 2100-re az átlaghőmérséklet 3 Celsius-fokkal is emelkedhet.
Húszszorosára növekedett a nagy intenzitású események előfordulási valószínűsége az ember okozta éghajlatváltozás hatására.
A hőség a legtöbb embernek nagy megterhelést jelent, de változókorba lépve különösen nehéz lehet a helyzet. Ekkor ugyanis a kánikulától függetlenül olyan kellemetlen tünetek gyötrik az illetőt, mint izzadás, hőhullámok, ingerlékenység, alvászavar, amelyeket súlyosbít, ha magasra kúszik a hőmérő higanyszála.
Szerdáig főhet a fejünk, a napokban néhol 30 fokos középhőmérsékletre is számítani lehet az előrejelzések szerint. Oda kell figyelni a gyerekekre, idősekre és a háziállatokra, a déli órákban lehetőleg kerülni kell a tűző napot. Egy holland hőhullám-elemzés szerint a rendkívüli forrósággal, majd lehűléssel járó hőmérséklet ingadozások legfőbb oka a klímaváltozás.
A magyar nők a szükségesnél kevesebbet gondolnak arra, hogy külön foglalkozzanak a menopauzával és a hormonváltozás okozta tünetekkel. Ma Magyarországon közel egymillió, 48-58 év közötti nő él, akik koruknál fogva érintettek. A Magyar Menopauza Társaság megválasztott elnöke, Dr. Ács Nándor szerint pedig nagyon fontos lenne, hogy minden változó korban lévő hölgy elmenjen szűrővizsgálatokra, illetve orvoshoz forduljon.