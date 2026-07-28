Senkit nem kímél a hőség

Szerdáig főhet a fejünk, a napokban néhol 30 fokos középhőmérsékletre is számítani lehet az előrejelzések szerint. Oda kell figyelni a gyerekekre, idősekre és a háziállatokra, a déli órákban lehetőleg kerülni kell a tűző napot. Egy holland hőhullám-elemzés szerint a rendkívüli forrósággal, majd lehűléssel járó hőmérséklet ingadozások legfőbb oka a klímaváltozás.