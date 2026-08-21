Forma-1: véget ért a nyári szünet, jön a Holland Nagydíj

Forma-1;Holland Nagydíj;

2026-08-21 11:22:00 CEST

Véget ért a négy hetes nyári szünet, a Holland Nagydíjjal folytatódik a világbajnoki küzdelem. A mostani lesz Zandvoort búcsúversenye.

Az idei szezon eddig Mercedes-fölényt hozott: a 11 versenyből nyolc a német istálló sikerével zárult, a 19 esztendős Andrea Kimi Antonelli pedig hatszor diadalmaskodott. Az elmúlt futamokból kiindulva ugyanakkor koránt sem lefutott a küzdelem, izgalmasan alakulhat a csata a világbajnoki címért.

A legutóbbi öt versenyen öt különböző győztes ünnepelt. A Ferrari Lewis Hamilton barcelonai győzelmével vetett véget másfél éves nyeretlenségének, aztán Silverstone-ban Charles Leclerc is a dobogó tetejére állhatott, majd a Magyar Nagydíj a címvédő Lando Norris (McLaren) sikerét hozta.

A Forma-1-be 2021-ben visszatérő zandvoorti pálya szervezői már korábban eldöntötték, nem írnak alá új szerződést, így jelen állás szerint a mostani lesz az utolsó verseny Hollandiában. Ezt az alternatív lebonyolítási mód teszi sajátossá, mivel először rendeznek sprintversennyel tarkított hétvégét.

Az elmúlt öt esztendőben csak két csapat, a Red Bull és a McLaren versenyzői ünnepelhettek Hollandiában. 2021 és 2023 között minden futamot a ma szerződést hosszabbító Max Verstappen nyert meg Zandvoortban, 2024-ben Lando Norris, 2025-ben pedig Oscar Piastri léphetett a dobogó legfelső fokára.

Ami a fejlesztéseket illeti: a Ferrari új padlólemezzel vág neki a Holland Nagydíjnak, a mérnökök az eredetileg tervezettnél hamarabb készítették el az autó legújabb módosításait. Eközben a McLaren is megpróbál előre lépni: az új alkatrészek „az autó hátsó részére összpontosítanak, és a Magyarországon bevetett csomagot egészítik ki egy új hátsó szárnnyal, valamint új hátsó fékhűtőkkel”.

Toto Wolff, az éllovas Mercedes csapatfőnöke arról beszélt, a fejlesztések tekintetében kissé le vannak maradva riválisaikhoz képest és csipkedniük kell magukat, ha az élen akarnak maradni.

„A bajnoki címek sorsát az dönti el, milyen ütemben tudjuk fejleszteni az autót a következő 12 versenyen” - mondta.

Az egyéni bajnokságot Andrea Kimi Antonelli 219 ponttal vezeti, őt Lewis Hamilton 159 ponttal követi, míg George Russell 160 ponttal a harmadik. A csapatoknál a 379 pontos Mercedes 72 pontos előnyben van a Ferrarival szemben, és 159 ponttal előzi meg a McLarent.

A Holland Nagydíjon pénteken 12.30-tól tartják az első szabadedzést, s négy órával később sprintkvalifikációt rendeznek. A sprintfutam szombat délben lesz, aznap 16 órától pedig az időmérő edzésre kerül sor. A futam vasárnap 15 órakor rajtol.