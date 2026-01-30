Nagyapó újabb meséi

Fisch Gábor László immáron második mesekötetét adja a kezünkbe Nagyapóként. Azt mondják, nagyszülőnek lenni csodás élmény, semmihez sem fogható, bármennyire is szerettük, óvtuk, tanítottuk a gyerekeinket, az unokák világra jövetele új korszakot jelent az életünkben. Egy élet tapasztalatával szerethetünk, óvhatunk, taníthatunk - rajonghatunk a kis emberért -, és ez teljesen más minőséget jelent.