Bódis Kriszta a mindenki által ismert alkotói nevén indul a választáson

névváltoztatás;Horváth Krisztina;Bódis Kriszta;kormánypárti sajtó;Tisza Párt;

2026-01-30 15:21:00 CET

A Tisza Párt Horváth Krisztinaként született szociálpolitikusa nevébe az egyik kormánypárti lap kötött bele, mondván, jogsértésről van szó. A névváltoztatással megszűnt a támadási felület.

Bódis Kriszta néven indul az áprilisi választáson a szociális szakember és író – írja a Telex a Tisza Párt politikusáról, aki az V., a VIII. és a IX. kerület jelentős részét magában foglaló budapesti 2. számú választókerületben indul az április 12-i országgyűlési választáson. Az ellenzéki párt a lapnak megerősítette, hogy a Horváth Krisztinaként született jelöltjük felvette, illetve felveszi írói álnevét, másként ezen a néven nem is indulhatna.

Bódis Krisztáról, aki nem először kerül a kormánypárti sajtó és a Fidesz támadásainak céltáblájára, a Magyar Nemzet azt írta, hogy törvényt sért, ha az írói álnevén indul a választáson úgy, hogy hivatalos dokumentumaiban továbbra is Horváth Krisztinaként szerepel a neve.

A Telex felidézte, hogy a Fidesz fővárosi frakcióvezetője, Szentkirályi Alexandra csaknem egy éve azt állította a Tisza azért jelölte Horváth Krisztinaként Bódis Krisztát a Fővárosi Szociális Közalapítvány élére, hogy senki ne vegye észre, és ezzel átverhessék a budapestieket. A Magyar Péter vezette politikai erő már akkor is felhívta a figyelmet arra, hogy Horváth Krisztina Bódis Kriszta alkotói néven tevékenykedik íróként, pszichológusként, dokumentumfilmesként és szociálpolitikai szakértőként évtizedek óta.