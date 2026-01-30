Bódis Kriszta a mindenki által ismert alkotói nevén indul a választáson

Bódis Kriszta néven indul az áprilisi választáson a szociális szakember és író – írja a Telex a Tisza Párt politikusáról, aki az V., a VIII. és a IX. kerület jelentős részét magában foglaló budapesti 2. számú választókerületben indul az április 12-i országgyűlési választáson. Az ellenzéki párt a lapnak megerősítette, hogy a Horváth Krisztinaként született jelöltjük felvette, illetve felveszi írói álnevét, másként ezen a néven nem is indulhatna.
Bódis Krisztáról, aki nem először kerül a kormánypárti sajtó és a Fidesz támadásainak céltáblájára, a Magyar Nemzet azt írta, hogy törvényt sért, ha az írói álnevén indul a választáson úgy, hogy hivatalos dokumentumaiban továbbra is Horváth Krisztinaként szerepel a neve.Radnai Márk, Rost Andrea, Bódis Kriszta, Ruszin-Szendi Romulusz – Az ismert arcok mind nyertek a Tisza Párt képviselőjelölti előválasztásán
A Telex felidézte, hogy a Fidesz fővárosi frakcióvezetője, Szentkirályi Alexandra csaknem egy éve azt állította a Tisza azért jelölte Horváth Krisztinaként Bódis Krisztát a Fővárosi Szociális Közalapítvány élére, hogy senki ne vegye észre, és ezzel átverhessék a budapestieket. A Magyar Péter vezette politikai erő már akkor is felhívta a figyelmet arra, hogy Horváth Krisztina Bódis Kriszta alkotói néven tevékenykedik íróként, pszichológusként, dokumentumfilmesként és szociálpolitikai szakértőként évtizedek óta.