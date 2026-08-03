Végleg elásták a szociális temetést?

Most úgy tűnik, 2017-ben már ingyenesen temethetik el a rászorulókat, ugyanakkor az erre vonatkozó törvény értelmében a hozzátartozónak közre kellene majd működni az elhunyt temetésre való előkészítésében, a sír kiásásában és visszahantolásában, a koporsó vagy az urna szállításában, továbbá a sírba helyezésben vagy az urnaelhelyezésben. Az ellenzék szerint a szociális temetés elképzelése kegyeletsértő, és sérti az emberi méltóságot, az önkormányzatok pedig ugyanilyen okokból kifejezetten üdvözlik az újabb csúszást.