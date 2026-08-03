A történetükben szereplő 82 éves férfit egyszer csak nem találta elég együttműködőnek a magyar egészségügy és a szerencséje cserben hagyta.
Ki ne vágyna arra, hogy újra beszélgethessen azzal a szerettével, aki már nincs vele? A modern digitális technológia képes megteremteni ennek az illúzióját.
A szabályoktól pedig a Belügyminisztérium közlése szerint méltányosságból sem lehet eltérni.
A Rio de Janeiróból Párizsba tartó, az Atlanti-óceánba zuhanó Airbus utasainak hozzátartozói felháborodtak a döntésen, amely szerint a légitársaság és a repülőgépgyártó csak hibákat követett el, bűnösségük nem bizonyítható.
Az ügyészség emiatt különösen nagy értékre elkövetett pénzmosással vádolja az MBVK letartóztatott elnökének feleségét és apját is.
Nincs központi szabályozás, mindenhol helyben döntik el.
Az Iszlám Állam dzsihadista szervezethez csatlakozott francia nők hozzátartozói levélben kérték Emmanuel Macron államfőtől, hogy engedélyezze az asszonyok és a gyerekek hazaszállítását annak érdekében, hogy Franciaországban, ne pedig Szíriában kelljen bíróság elé állniuk.
A busztársaság, a Pizolit Kft. felelős a tragédiáért, mert egy alvászavarral küszködő sofőrt osztottak be egy hosszú, éjszakai vezetést is magába foglaló útra, ezért a buszt működtető társaság bojkottjára szólítanak fel nyílt levelükben a veronai katasztrófa áldozatainak hozzátartozói - írja a hvg.hu.
A Studio Italia Olasz Nyelvi és Idegenforgalmi Központ az olaszországi buszbalesetet szenvedett diákok hozzátartozóinak ingyenes szállást tud felajánlani a baleset közelében - közölte a központ igazgatója.
Most úgy tűnik, 2017-ben már ingyenesen temethetik el a rászorulókat, ugyanakkor az erre vonatkozó törvény értelmében a hozzátartozónak közre kellene majd működni az elhunyt temetésre való előkészítésében, a sír kiásásában és visszahantolásában, a koporsó vagy az urna szállításában, továbbá a sírba helyezésben vagy az urnaelhelyezésben. Az ellenzék szerint a szociális temetés elképzelése kegyeletsértő, és sérti az emberi méltóságot, az önkormányzatok pedig ugyanilyen okokból kifejezetten üdvözlik az újabb csúszást.
Csak homályos ígéret maradt a romagyilkosságok túlélőinek, az áldozati családok kártalanítására még augusztusban tett kormányzati bejelentés - legalábbis erről árulkodik az elmúlt három hónap, hiszen az sem derült ki, hogy az érintettek kárigényének felmérésére kijelölt tárca találkozott-e a családokkal. Lenne dolga a kormánynak, hiszen az elkövetők nem csak hat embert öltek meg, de további 55 ember életét veszélyeztették. Megkeresésünkre az emberi erőforrások minisztériuma ígérte, hogy hamarosan újabb bejelentés lesz az ügyben.