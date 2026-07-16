Az államfői szék megüresedése esetén ugyanis az Alaptörvény szerint a köztársasági elnök feladat- és hatásköreit az Országgyűlés elnöke gyakorolja, amíg az új elnök hivatalba nem lép.
A KDNP-s Nacsa Lőrinc, a fideszes Zsigó Róbert és V. Németh Zsolt csak szerdától vezetheti az eredetileg az irányításuk alá szánt testületet.
Elektronikus „ügyintézési protokoll” részeként jelezte az illetékes tárca a szolgálat felé, ki lesz az átmeneti főnök.
Olekszandr Turcsinov, az ideiglenes ukrán elnök tegnap bejelentette, a donyecki régióban megkezdődtek az "antiterrorista műveletek". Turcsinov azt közölte, hogy a fellépés célja az ukrán állampolgárok védelme, a terrorcselekmények megállítása, Ukrajna szétesésének megakadályozása.
Ukrajna bejelentette, visszavonja csapatait a Krím-félszigetről. Erről hozott döntést döntésre Olekszandr Turcsinov ideiglenes elnök. Ukrajna így próbálja meg elkerülni az esetleges vérontást.