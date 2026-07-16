Megvan a menetrend, ha Sulyok Tamás határidőn belül aláírja az Alaptörvény 17. módosítását

Az államfői szék megüresedése esetén ugyanis az Alaptörvény szerint a köztársasági elnök feladat- és hatásköreit az Országgyűlés elnöke gyakorolja, amíg az új elnök hivatalba nem lép.