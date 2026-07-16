Megvan a menetrend, ha Sulyok Tamás határidőn belül aláírja az Alaptörvény 17. módosítását

Megvan a menetrend arra az esetre, ha Sulyok Tamás köztársasági elnök Alaptörvényben rögzített feladatainak eleget téve határidőn belül aláírja az Alaptörvény 17. módosítását, amelynek értelmében a kihirdetést követő napon megszűnik a mandátuma. Mivel az Országgyűlés kétharmados többsége július 13-án hétfő délután szavazott az államfői mandátumot is érintő módosításról, amit még aznap aláírt Forsthoffer Ágnes házelnök, és az ötnapos határidő szombaton délután jár le, államfői aláírás esetén már vasárnap kihirdethető a jogszabály. A parlamenti honlapon meg is jelent Forsthoffer Ágnes napirendi javaslata az Országgyűlés 2026. július 16-i és 17-i ülésének napirendjére.
Ennek értelmében hétfőn már első napirendi pontként tárgyalhatják a képviselők a házelnöki javaslatot az Országgyűlés elnökének feladatait ellátó alelnök kijelöléséről. A Tisza párt alelnöki pozícióját is betöltő Forsthoffer Ágnes a szintén tiszás Hallerné Nagy Anikót javasolja erre, igaz, zárójelben ott szerepel a napirendi pontnál, hogy akkor tárgyalandó, amennyiben Magyarország Alaptörvényének tizenhetedik módosítása hatályba lép.Megszavazták az Alaptörvény 17. módosítását, Sulyok Tamás búcsúzhat a köztársasági elnöki posztjától
A lépésre a hatályos Alaptörvény 14. cikke ad felhatalmazást. Abban ugyanis az áll, hogy a köztársasági elnök átmeneti akadályoztatása esetén az akadályoztatás megszűnéséig vagy a köztársasági elnök megbízatásának megszűnése esetén az új köztársasági elnök hivatalba lépéséig a köztársasági elnök feladat- és hatásköreit az Országgyűlés elnöke gyakorolja. – „A köztársasági elnök átmeneti akadályoztatásának tényét a köztársasági elnök, a Kormány vagy bármely országgyűlési képviselő kezdeményezésére az Országgyűlés állapítja meg. A köztársasági elnök helyettesítése idején az Országgyűlés elnöke országgyűlési képviselői jogait nem gyakorolhatja, és helyette az Országgyűlés elnökének feladatait az Országgyűlés által kijelölt alelnök látja el” - áll az Alaptörvényben.Magyar Péter: Az Alaptörvény 17. módosítása nem a jogállam vége, hanem annak a kezdeteGulyás Gergely: Strasbourghoz fordulhat a Fidesz, de nincs semmilyen beadvány az Alaptörvény hatálybalépésének késleltetéséreMelléthei-Barna Márton szerint másfél-két éven belül jön az új választási törvény